JAVIERA CALVO RIFO, CANDIDATA A DIPUTADA POR MAGALLANES, EXPUSO SUS PRIORIDADES EN SALUD, SEGURIDAD Y PENSIONES EN POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes del Partido Social Cristiano, Javiera Calvo Rifo, entregó detalles de su campaña y abordó temas que considera prioritarios para la ciudadanía.

Calvo recordó que el inicio oficial de su despliegue se realizó el pasado 17 de septiembre con un banderazo junto a su comando y en apoyo al candidato presidencial José Antonio Kast. Posteriormente, aseguró que se ha enfocado en el contacto directo con las familias de la región. “Nada reemplaza el poder mirar a los ojos, el poder conversar con las personas”, sostuvo, destacando que este tipo de encuentros supera en impacto a las campañas en redes sociales.

Consultada sobre el debate nacional en torno a proyectos de aborto y eutanasia, la candidata manifestó que “esas no son las prioridades de la gente común y corriente, sino que mejorar salud, seguridad, mejorar las pensiones, esos son los temas que las personas más nos comentaban”. En ese marco, planteó que su foco estará en la niñez: “si vamos a tener una oficina de la niñez tenemos que preocuparnos de que hagan la pega, revisar la legislación, revisar cada artículo, ver qué se está cumpliendo, fiscalizar y tener cuidado con los sesgos ideológicos”. Agregó que “la ley tiene que ser nuestra en materias de infancia, sobre todo cuando se habla de perspectiva de género, debemos fortalecer la familia, ya que es núcleo principal de la sociedad”.

En materia de salud, subrayó la necesidad de fortalecer la telemedicina en la región, especialmente en salud mental y reducción de listas de espera. “Hay que apoyar fuertemente la formación de profesionales y que se queden en la región”, señaló, junto con hacer un llamado a revisar los recursos de la Universidad de Magallanes: “hay que fiscalizar a la Umag, ver en qué se están gastando los recursos, en qué se están malgastando los recursos para que puedan ser un aporte real”.

Respecto a seguridad, afirmó estar a favor de aumentar los presupuestos para policías y Fuerzas Armadas: “hay que volver a apoyar a las policías y fuerzas armadas, desde los presupuestos, estoy a favor de aumentar el presupuesto de FFAA”. Además, destacó el rol de la fiscalización: “deben haber entes fiscalizadores, como lo hiciste la contralora Dorothy con todo el tema de las licencias médicas, esas son señales fuertes de fiscalización, es necesario”.

