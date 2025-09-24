Punta Arenas,
24 de septiembre de 2025

LA CANTATA “NUESTRA MADRE GRANDE” VUELVE CON VERSIÓN SINFÓNICA

​27 de septiembre en el Centro Cultural de la comuna; Bajo la dirección del maestro Ricardo Colima de la orquesta sinfónica y el coro de la Universidad de Magallanes.

cantatanuestramadre

​La Cantata Nuestra Madre Grande, obra que trasciende el tiempo y narra la fuerza del espíritu humano, regresará a los escenarios de Punta Arenas en una versión sinfónica. La función con entrada gratuita se realizará el sábado 27 de septiembre de 2025, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural “Claudio Paredes Chamorro” de Punta Arenas, prometiendo una experiencia musical y emotiva sin precedentes.

Bajo la dirección del maestro Ricardo Colima, la obra cobrará vida a través de la imponente orquesta sinfónica y el talentoso coro de la Universidad de Magallanes (UMAG). Esta colaboración es fruto de un convenio firmado en 2023 entre la Asociación Cultural Nuestra Madre Grande y la UMAG, una alianza que ha permitido llevar esta cantata a nuevas alturas artísticas y de difusión.

Recodemos que la cantata Nuestra Madre Grande, compuesta en isla Dawson por tres ex presos políticos, fue estrenada en septiembre de 2023, en el teatro municipal “José Bohr” de Punta Arenas, a 50 años del golpe militar.

El cambio sonoro

Desde una perspectiva musical, la designación de "versión sinfónica" para la Cantata Nuestra Madre Grande implica una reorquestación y expansión armónica y tímbrica que eleva la obra a una dimensión sonora completamente nueva.

Fernando Lanfranco explica que esto incluye la adición de secciones de cuerdas (violines, violas, cellos, contrabajos) que proveen una paleta armónica profunda y emotiva; una sección de vientos de madera (flautas, oboes, clarinetes, fagotes) que aportan colores melódicos distintivos; vientos de metal (trompetas, cornos, trombones, tubas) que otorgan potencia y solemnidad; y una diversa gama de percusiones(timbales, tambores, bombos, huiro, claves) que añaden textura rítmica y dramática.

El coro, que ya posee una voz potente, se verá arropado por esta vasta instrumentación, creando un sonido mucho más envolvente y resonante.

Colaboraciones

La sinergia entre la Asociación Cultural y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la UMAG ha sido fundamental para la consolidación de este proyecto. "La colaboración fue decisiva para el montaje de la Cantata en 2023, su grabación y transmisión por UMAG TV, y ahora en los preparativos del coro dirigido por el maestro Nicolás Petrovich y la presentación final de la versión sinfónica", destaca Marco Antonio Barticevic.

Un tesoro patrimonial

La Cantata es un testimonio vivo de la resiliencia y la esperanza. Nació de la pluma de tres presos políticos, inspirados en un texto de Manuel Rodríguez, y desarrollada musicalmente por Fernando Lanfranco en circunstancias adversas. Como explica Marco Antonio Barticevic, quien colaboró en la transcripción a pentagrama, la intención fue "que, independientemente de lo que nos pudiese suceder, quedase un legado para las generaciones futuras".

Rodríguez mismo la describe como "una gran metáfora de la memoria y la perseverancia, subimos hacia una etapa superior, porque esta nueva versión de la cantata es un hermoso paso hacia una obra que une voces corales, una orquesta sinfónica y los mejores instrumentos musicales para cantar a la esperanza".


