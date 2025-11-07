Punta Arenas,
7 de noviembre de 2025

SEGEGOB FINANCIA EQUIPAMIENTO PARA POTENCIAR LA GIMNASIA RITMICA EN PUNTA ARENAS

​El Seremi de Gobierno, Andro Mimica, destacó el compromiso de la Segegob con el fortalecimiento de organizaciones sociales que promueven el deporte y la vida sana en la región de Magallanes.

gimnasiasegegob
El Seremi de Gobierno, Andro Mimica, visitó uno de los talleres del Club Deportivo Gimnástico Punta Arenas, donde niñas, niños y jóvenes desarrollan sus habilidades gracias al proyecto “Adquisición de pista de aire e implementos deportivos para jóvenes deportistas”.

Esta iniciativa fue financiada por el Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Sociales de la Segegob, y permite fortalecer la práctica de la gimnasia artística en un entorno seguro, promoviendo el desarrollo físico, la disciplina y el trabajo en equipo como valores fundamentales para la formación integral.

Desde el Gobierno de Chile, continuaremos trabajando para que niñas, niños y jóvenes de Magallanes cuenten con más oportunidades para crecer, aprender y soñar a través del deporte.


saludmentaljovenes

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN JORNADA DE DIFUSIÓN SOBRE VÍAS DE ACCESO A LA RED DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

GOBIERNO ANUNCIA LA LLEGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO A PUNTA ARENAS

Leer Más

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN JORNADA DE DIFUSIÓN SOBRE VÍAS DE ACCESO A LA RED DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

SEGEGOB FINANCIA EQUIPAMIENTO PARA POTENCIAR LA GIMNASIA RITMICA EN PUNTA ARENAS

procesionsanpedro

PROCESIÓN DE SAN PEDRO N° 26 EN PUNTA CARRERA: FE Y TRADICIÓN EN EL FIN DEL MUNDO

EN LA ESCUELA SARMIENTO DE GAMBOA CONCLUYÓ INICIATIVA "ACERCANDO LA ÓPERA AL AULA" EN MAGALLANES