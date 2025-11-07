7 de noviembre de 2025
SEGEGOB FINANCIA EQUIPAMIENTO PARA POTENCIAR LA GIMNASIA RITMICA EN PUNTA ARENAS
El Seremi de Gobierno, Andro Mimica, destacó el compromiso de la Segegob con el fortalecimiento de organizaciones sociales que promueven el deporte y la vida sana en la región de Magallanes.
El Seremi de Gobierno, Andro Mimica, visitó uno de los talleres del Club Deportivo Gimnástico Punta Arenas, donde niñas, niños y jóvenes desarrollan sus habilidades gracias al proyecto “Adquisición de pista de aire e implementos deportivos para jóvenes deportistas”.
Esta iniciativa fue financiada por el Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Sociales de la Segegob, y permite fortalecer la práctica de la gimnasia artística en un entorno seguro, promoviendo el desarrollo físico, la disciplina y el trabajo en equipo como valores fundamentales para la formación integral.
Desde el Gobierno de Chile, continuaremos trabajando para que niñas, niños y jóvenes de Magallanes cuenten con más oportunidades para crecer, aprender y soñar a través del deporte.
