AVANCE TECNOLÓGICO PARA LA SALUD DE LA REGIÓN: CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES INCORPORA ANGIÓGRAFO Y CONSTRUYE SALA DE HEMODINAMIA

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Dr. Sebastián Soto, Cirujano Vascular y Endovascular de RedSalud Magallanes, conversó sobre la incorporación de un nuevo angiógrafo y el avance de la construcción de la sala de hemodinamia al interior de la Clínica RedSalud Magallanes.

La implementación de este equipamiento permitirá fortalecer procedimientos diagnósticos e intervencionales en pacientes con enfermedades cardiovasculares, venosas y arteriales, particularmente en patologías de alta prevalencia en Magallanes como insuficiencia arterial y enfermedad coronaria, agregando capacidad tecnológica que antes requería, en muchos casos, derivaciones o tiempos mayores de espera fuera de la región.

El especialista agregó que este tipo de equipamiento no solo mejora la precisión diagnóstica, sino que también permite procedimientos mínimamente invasivos, lo que se traduce en menor tiempo de recuperación, mayor seguridad para el paciente y capacidad de resolución local en un área crítica de la atención en salud.

Desde la Clínica RedSalud Magallanes se estima que esta sala de hemodinamia y el nuevo angiógrafo posicionarán a la región en un estándar más alto en materia de equipamiento médico, fortaleciendo las prestaciones disponibles y ampliando el abanico de intervenciones de alta complejidad que podrán resolverse en Punta Arenas, disminuyendo desplazamientos, costos y barreras territoriales para las familias del extremo sur.





