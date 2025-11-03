CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES EL PRÓXIMO DEBATE PRESIDENCIAL: NO PERMITIRÁ USO DE CELULARES A LOS CANDIDATOS

Este martes 4 de noviembre se llevará a cabo el primer debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), instancia que contará con la participación de los ocho candidatos a la presidencia de nuestro país.

El espacio será transmitido por más de mil radioemisoras en todo el territorio nacional, la Antártica e Isla de Pascua.

¿Cuándo es el debate presidencial?

El debate presidencial se llevará a cabo este martes 4 de noviembre desde las 08:00 horas de la mañana.

¿Dónde verlo en vivo?

El debate será transmitido en vivo a través de la amplia red de radios socias de ARCHI, desde Arica a Punta Arenas, incluyendo los territorios insulares y Isla de Pascua. Además, la cobertura se complementará con la difusión en los canales digitales de las emisoras, permitiendo que la señal llegue a todo el mundo.

Además, el Debate ARCHI 2025 contará con un moderador y cuatro periodistas de cuatro emisoras pertenecientes a la Asociación de Radiodifusores.

Periodistas:

-Soledad Onetto.

-Cristina “Titi” González.

-Mónica Pérez.

-Rodrigo Vergara.

Moderador:

-Daniel Silva.

Según el sorteo de la ubicación en el escenario, los candidatos se instalarán de izquierda a derecha de la siguiente manera: Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Harold Mayne Nicholls, Eduardo Artés, Franco Parisi, Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

Señalar que para este debate se acordó que, por unanimidad, los candidatos solo podrán utilizar apuntes con lápiz y papel y no podrán subir al escenario con dispositivos tecnológicos.

Por otro lado, si existe una segunda vuelta el domingo 14 de diciembre, la Asociación de Radiodifusores de Chile ya programó un segundo debate para el miércoles 3 de diciembre en horario matinal.

Recordar que el 16 de noviembre serán las Elecciones 2025, donde millones de chilenos deberán acudir a las urnas para elegir al próximo Presidente o Presidenta de la República, así como a diputados y a senadores en las regiones que corresponda.

Fuente: biobiochile.cl



