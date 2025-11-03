Punta Arenas,
3 de noviembre de 2025

CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES EL PRÓXIMO DEBATE PRESIDENCIAL: NO PERMITIRÁ USO DE CELULARES A LOS CANDIDATOS

​El debate será transmitido en vivo a través de la amplia red de radios socias de ARCHI este 4 de noviembre desde las 08:00hrs, desde Arica a Punta Arenas, incluyendo los territorios insulares y Isla de Pascua.

debatearchi2025

Este martes 4 de noviembre se llevará a cabo el primer debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), instancia que contará con la participación de los ocho candidatos a la presidencia de nuestro país.

El espacio será transmitido por más de mil radioemisoras en todo el territorio nacional, la Antártica e Isla de Pascua.

¿Cuándo es el debate presidencial?

El debate presidencial se llevará a cabo este martes 4 de noviembre desde las 08:00 horas de la mañana.

¿Dónde verlo en vivo?

El debate será transmitido en vivo a través de la amplia red de radios socias de ARCHI, desde Arica a Punta Arenas, incluyendo los territorios insulares y Isla de Pascua. Además, la cobertura se complementará con la difusión en los canales digitales de las emisoras, permitiendo que la señal llegue a todo el mundo.

Además, el Debate ARCHI 2025 contará con un moderador y cuatro periodistas de cuatro emisoras pertenecientes a la Asociación de Radiodifusores.

Periodistas:

-Soledad Onetto.
-Cristina “Titi” González.
-Mónica Pérez.
-Rodrigo Vergara.

Moderador:

-Daniel Silva.

Según el sorteo de la ubicación en el escenario, los candidatos se instalarán de izquierda a derecha de la siguiente manera: Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Harold Mayne Nicholls, Eduardo Artés, Franco Parisi, Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

Señalar que para este debate se acordó que, por unanimidad, los candidatos solo podrán utilizar apuntes con lápiz y papel y no podrán subir al escenario con dispositivos tecnológicos.

Por otro lado, si existe una segunda vuelta el domingo 14 de diciembre, la Asociación de Radiodifusores de Chile ya programó un segundo debate para el miércoles 3 de diciembre en horario matinal.

Recordar que el 16 de noviembre serán las Elecciones 2025, donde millones de chilenos deberán acudir a las urnas para elegir al próximo Presidente o Presidenta de la República, así como a diputados y a senadores en las regiones que corresponda.

Fuente: biobiochile.cl




CONOCE CÓMO SERÁ EL VOTO O FACSÍMIL QUE RECIBIRÁS EN LAS ELECCIONES DE ESTE DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE

CASI SEIS KILOS DE COCAÍNA: OPERATIVO DE LA PDI CULMINA CON UNA MUJER DETENIDA EN PUNTA ARENAS

​La mujer, de nacionalidad colombiana, fue formalizada por tráfico de drogas y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

​La mujer, de nacionalidad colombiana, fue formalizada por tráfico de drogas y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

proyectoturismotdf

EL PROYECTO QUE BUSCA REVOLUCIONAR EL TURISMO EN TIERRA DEL FUEGO

668c75d5-41d1-4bed-97c9-383c196de851

CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DESPACHA PROYECTO DE LEY DE TITULARIDAD DOCENTE

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909