CONVERSANDO CON CRISTINA: HABLAMOS SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y LABOR DE RESCATE CANINO

​El 30 de octubre, en una nueva edición del programa “Conversando con Cristina”, abordamos un tema de gran interés para la comunidad: la tenencia responsable de mascotas y el valioso trabajo que realizan los equipos de búsqueda y rescate con apoyo canino.

En esta oportunidad, conversamos con José Luis Orellana, representante de la agrupación Ladridos del Sur K9, una organización sin fines de lucro fundada en 2016, que cuenta con personalidad jurídica y cuyo principal objetivo es formar binomios (guía y canino) para ayudar en la búsqueda y rescate de personas.Orellana explicó que actualmente la agrupación está compuesta por 28 miembros, entre ellos 6 ejemplares caninos, de los cuales 2 poseen certificaciones internacionales. Además, destacó que trabajan directamente con SENAPRED, colaborando en operativos de emergencia y poniendo su experiencia al servicio de la comunidad

.Durante la conversación, también se enfatizó la importancia de promover la tenencia responsable de mascotas, entendiendo el compromiso, el cuidado y la dedicación que implica compartir la vida con un animal.







