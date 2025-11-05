Punta Arenas,
5 de noviembre de 2025

“JUNTOS MÁS BARATO” Y NUEVO ECOMERCADO: PROGRAMAS DE FOSIS APUNTAN A REFORZAR PRESUPUESTO FAMILIAR Y ACCESO A ALIMENTOS EN MAGALLANES

Buenos días región.

directorfosis

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones el Director Ejecutivo Nacional de FOSIS, Nicolás Navarrete Hernández, detalló el desarrollo de dos iniciativas que se ejecutan en Punta Arenas y que buscan fortalecer el presupuesto familiar, avanzar en estrategias de ahorro comunitario y mejorar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.

El primero corresponde al Programa Apoyo al Presupuesto Familiar – Juntos Más Barato 

Este programa se ejecuta entre el 06 de agosto de 2025 y el 06 de junio de 2026, con cobertura para 95 mujeres jefas de hogar, a través de la Consultora de Proyectos Sociales Catalina Aguilera Moya EIRL, con una inversión total de $32.100.000. Actualmente, se encuentra en las etapas N°1 “Selección y sensibilización”; N°2 “Fortalecimiento de las habilidades” y N°3 “Gestión para las compras colectivas”.

La focalización directa corresponde a mujeres jefas de hogar pertenecientes al 40% de CSE según RSH, con presencia de niños y niñas hasta los 18 años, preferentemente hogares monoparentales, hogares con personas mayores y jefaturas de hogar con enseñanza media incompleta. En segunda instancia, también beneficia a la comunidad y organizaciones comunitarias del entorno. Aunque la base de inicio fue el Barrio 18 de Septiembre, el componente de formación se ha extendido a toda la comuna. El objetivo general es que mujeres en situación de pobreza desarrollen habilidades financieras, optimicen el presupuesto familiar, faciliten el acceso a productos esenciales a precios más asequibles y fortalezcan el trabajo comunitario y colaborativo en el territorio, involucrando actores públicos y privados.

Por otra parte, Navarrete también informó la inauguración del EcoMercado Solidario de Punta Arenas, programado para este miércoles 05 de octubre, a las 10:00 horas, en calle Cirujano Videla N°34. Esta iniciativa tiene un periodo de ejecución del 22 de septiembre de 2025 al 22 de junio de 2026 (9 meses), con una cobertura de 300 hogares, ejecutado por Corporación Manos de Hermanos, y una inversión total de $40.000.000.

Su propósito es que hogares en situación de pobreza y pobreza extrema —principalmente con jefatura de hogar femenina— accedan a alimentos de la Canasta Básica de Alimentos mediante entrega gratuita de alimentos y productos de primera necesidad. Entre sus objetivos específicos se considera instalar e implementar un banco de alimentos evitando pérdida y desperdicio, establecer un modelo de gestión comunitaria sostenible y fomentar una cultura solidaria y colaborativa con continuidad territorial.



Ivana Yacsic y Joaquín Penén previo a su participación en la competencia nacional organizada por la Sociedad Matemática de Chile

ESTUDIANTES REPRESENTARÁN A MAGALLANES EN LA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA 2025

EL HIDRÓGENO VERDE VUELVE A SER PROTAGONISTA: AUTORIDADES LANZAN LA TERCERA VERSIÓN DE LA FERIA EDUCATIVA H2V MAGALLANES

Leer Más

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.

feriaparvularia

SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
feriaparvularia

SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

FORO DE LÍDERES EN BRASIL (5)

ALCALDE RADONICH PARTICIPÓ EN FORO DE LÍDERES LOCALES EN RÍO DE JANEIRO

MAGALLANES: MONITOREO DE PRECIOS DE PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN MENSUAL EN PUNTA ARENAS

