4 de noviembre de 2025
KAST A LOS COMUNEROS DE TEMUCUICUI: "SI EL ESTADO NO ENTRA, ELLOS TAMPOCO SALEN"
En el debate Archi, el candidato republicano dijo que la situación de "terrorismo" en la Macrozona Sur "se acabará completamente" si él es Presidente.
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, planteó este martes, en el debate Archi, una disposición a aislar físicamente a los habitantes de la comunidad mapuche de Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla, si es que insisten en resistirse a la acción estatal.
"Si el Estado no entra, ellos tampoco salen", advirtió el abanderado en el foro.
"Hay que exigir que el Estado pueda entrar a prestarles servicios de salud, educación, y todo lo que necesiten las personas vulnerables de ese lugar, porque allí existe violación de derechos humanos de (parte de) algunos pseudo-líderes terroristas sobre chilenos patriotas que quieren surgir", argumentó.El exdiputado propuso instalar "un checkpoint en cualquier camino y ruta -regular o irregular- de Temucuicui, y (entonces), si usted sale o entra, lo vamos a revisar, y como es un territorio del Estado, si se comete una infracción o delito dentro, vamos a perseguir el delito".
"Si alguien quiere salir a vender la droga que produce adentro, o entrar con un animal o un vehículo robado, no lo va a hacer, y si alguien quiere salir con armas, se va a ir preso", afirmó Kast.
En un eventual Gobierno republicano "no vamos a ingresar con violencia extrema, pero sí vamos a ingresar con inteligencia, y se va a acabar lo que (los habitantes) tienen al interior de Temucuicui: fin a un estado autónomo y fin al terrorismo", aseveró.Fuente: cooperativa.cl
La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.
La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.