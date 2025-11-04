“ME INCOMODA PROFUNDAMENTE QUE NO SE DESTINEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA VIVIENDA”: JARA INSISTE CON CRÍTICAS A PRESUPUESTO 2026

​Durante una de sus intervenciones en el debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), insistió en sus críticas con el presupuesto destinado a la partida de Vivienda.

Fue ayer durante una conferencia de prensa que la abanderada se mostró en desacuerdo con los recortes a determinados subsidios habitacionales y con que se destine parte de los recursos a subsanar deudas adquiridas para ejecutar el Plan de Emergencia Habitacional. “No estoy para nada de acuerdo en las reducciones que se hacen en temas de vivienda y menos que se estén traspasando cuentas de un año para otro. Eso es un tema de gestión que el ministerio debió haber visto oportunamente", sostuvo.

Esta jornada, al ser consultada por su programa de gobierno en esta área, la candidata aseveró: “Tenemos un drama tremendo en materia de vivienda en el país (...) porque se estima entre 500.000 a un millón las viviendas que están en déficit habitacional. Esto de acuerdo al censo en un caso y Techo por el otro. Quiero señalar además que en esas viviendas muchas personas, o en esa falta de vivienda, muchas personas además están en asentamientos o campamentos cerca de 120.000 familias, como también lo ha señalado Techo. Y en 70% de los casos además estamos hablando de gente que se ha organizado para tener vivienda y que no pueda acceder a ella".

“Nosotros tenemos un plan de vivienda que involucra un gasto cercano al 0,05% del PIB adicional a lo que hoy día está comprometido. Porque queremos primero impulsar la construcción de 260.000 viviendas más, la rehabilitación o habitabilidad de 140.000 viviendas, pensando precisamente en Valparaíso, Araucanía y en Coyhaique, donde las condiciones ya sea geográficas o climáticas hacen muy adversa la vida, la vivienda, probablemente tal si es que no se entrega un impulso desde el Estado. Y tenemos además un plan pensando en la juventud chilena, que pueda estar entre los 25 y los 40 años con condiciones preferentes para postular a un crédito hipotecario”. detalló.

En cuanto al presupuesto destinado a Vivienda, la exministra de Trabajo planteó: “Me incomoda profundamente que no se destinen los recursos necesarios para vivienda. Y lo digo porque veo el drama de los chilenos y chilenas que no tienen hogar. Sé además que si queremos revertir las bajas tasas de natalidad en el país, esto no se va a solucionar con un bono de un millón de pesos como algunos están ofreciendo, sino que se soluciona con condiciones estructurales. Y en mi gobierno, quiero que la vivienda sea una realidad para las familias, así como también el derecho a llegar a fin de mes”.

Al ser requerida sobre si regularizaría las tomas de terreno, Jara manifestó que “lo que uno tiene que revisar es si hay condiciones de reubicación o condiciones de ubicación en el mismo lugar. Y eso se hace en una conversación permanente con los dueños de los terrenos. Pero no tengo ninguna intención de promover nuevas tomas, si es lo que está debajo de la pregunta o subyace a la pregunta (...) Lo que pasa es que uno, como le señalé, en muchos casos se ha tratado de comprar los terrenos, pero aquí lo que ha ocurrido es que hay una especulación muy grande con el suelo".



