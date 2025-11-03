TABSA RECIBE RECONOCIMIENTO POR SUS LOGROS EN SEGURIDAD LABORAL

El premio al "Mérito en Prevención 2025" recibió TABSA luego que destacarse entre las empresas regionales que alcanzaron positivos resultados en la disminución de los accidentes laborales demostrando con ello su predisposición a cuidar a sus trabajadores y pasajeros.

​



Así lo destacó Pamela Muñoz, Gerente Zonal IST, quien calificó a la naviera como una "organización ejemplo en diversos aspectos que tienen que ver con el cuidado de la vida". Explicó que entre 2023 a 2024, TABSA obtuvo el mejor desempeño dentro de la categoría de empresas que han disminuido en más de un 30 por ciento su tasa de accidentabilidad, estando bajo el promedio nacional en la industria naviera.

​



Tras recibir un galardón del IST, en una ceremonia que se realizó esta mañana en la Zona Franca, Cristóbal Kulczewski, Gerente General de TABSA, dijo que la empresa ha colocado como una de sus prioridades el cuidado de sus trabajadores y pasajeros. "Hemos implementado una estrategia de trabajo con nuestros colaboradores porque entendemos que bajar la tasa de accidentabilidad se traduce en el cuidado de la vida e integridad de nuestro equipo humano y de nuestros clientes", explicó el ejecutivo.

​



Roberto Schultheiss, Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional agradeció el reconocimiento del IST señalando que "es importante destacar que los requisitos para ser seleccionados para este estímulo son bastante rigurosos por lo que nos sentimos muy conformes con el desempeño de estos últimos años en ámbito de la seguridad".

​



Finalmente, el Presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de TABSA, Patricio Lillo, dijo que este reconocimiento es "fruto del esfuerzo que se realiza, hace tiempo, en la empresa". Destacó también el apalancamiento que traerá a la cultura de la seguridad de la compañía, la implementación de la ISO 45001.

​

