COLEGIO PIERRE FAURE REALIZA XVIII CAMPEONATO “ESTEBAN HUIRIMILLA”

Competencia, como la invitación a reconocer las propias habilidades y dificultades en el esfuerzo del crecimiento personal. Convivencia, como el recuerdo de que aunque en ocasiones nos toque competir, esto también amerita darse en un ambiente de cordialidad y amistad. Comunidad, como la oportunidad de transmitir lo mejor de cada quién y crecer de manera compartida en valores cívicos y culturales.

El pasado sábado 25 de octubre, el Colegio Pierre Faure celebraría la XVIII edición del Campeonato Esteban Huirimilla, que consiste en una jornada completa en que todos los niveles educativos y comunitarios de dicho colegio se encuentran en una cancha de futsal para compartir un espacio en torno al juego y los mejores ánimos. En esta ocasión, en el espacio correspondiente al gimnasio de la Escuela Manuel Bulnes de Punta Arenas.

En esta competencia, los representativos de los distintos cursos colindantes compiten entre sí, dentro de rangos etarios cercanos y participación mixta, abarcando desde los más pequeños hasta los estudiantes mayores. Entre tanto, apoderadas y apoderados también forman cuadros representativos de los distintos cursos y se encuentran en la cancha dentro del mismo ánimo de convivencia.

La clausura del evento tradicionalmente se realiza en torno a un encuentro simbólico y de despedida entre el cuadro representativo del cuarto medio y un combinado de profesores y asistentes de la educación. Cabe mencionar que en esta ocasión transcurrió de una manera distinta: pues previamente al inicio del juego, el Centro de Padres del Colegio Pierre Faure y la Fundación Educacional Pierre Faure realizaron un emotivo espacio de homenaje con la honorable presencia de Tamara Saldivia Caro y Eduardo Huirimilla Casanova, padres de Esteban Huirimilla, quien a sus 8 años trascendería a la vida, dejando en el colegio y la comunidad su esencia y espíritu guerrero, heredando así su nombre para este tradicional campeonato que mantiene viva esa esencia, ese espíritu y especialmente la dignidad de su memoria a las generaciones posteriores.





​



​



​



​

