Punta Arenas,
30 de octubre de 2025

DIPUTADO MATHESON CRITICA LEY DE PRESUPUESTO 2026 Y PIDE AL GOBIERNO NO “PERJUDICAR A LA POBLACIÓN NI AL PRÓXIMO GOBIERNO”

Buenos días región.

mathenson

Durante la mañana de este jueves, en conversación con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes Christian Matheson Villán abordó una serie de temas de relevancia nacional y regional, entre ellos el rechazo en la Comisión Mixta a la Ley de Presupuesto 2026, la situación laboral entre LATAM y sus pilotos, y la reciente aprobación del primer proyecto de hidrógeno verde en la región.

Respecto al debate presupuestario, Matheson fue enfático en señalar su desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo, asegurando que “no podemos aceptar que el gobierno a estas alturas tratando de perjudicar a la población y al próximo gobierno al reducir su capacidad de gestión presente este presupuesto que es reduciendo las asignaciones en mayor parte de los programas... la gente viéndose perjudicada, viéndose afectado el próximo gobierno que asuma”. En la misma línea, agregó que “lo de la glosa republicana... también se dejó en 0, lo que es realmente inaceptable, las reducciones de presupuesto tienen que venir de otro lado”.

El parlamentario también manifestó su preocupación por el conflicto entre LATAM y el sindicato de pilotos, que podría derivar en una suspensión de vuelos hacia la región. En este contexto, pidió al ministro del Trabajo intervenir para destrabar las negociaciones, subrayando que una eventual paralización “dejaría a Magallanes prácticamente desconectado del resto del país”.

Finalmente, Matheson se refirió a la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental del primer proyecto de hidrógeno verde en Magallanes, una planta de e-combustibles en Cabo Negro que logró subsanar observaciones y obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental. Pese a valorar este avance, el diputado fue crítico con la forma en que el gobierno ha llevado adelante la Ley de Fomento al Hidrógeno Verde, afirmando que “tiene puntos que entrega beneficios a proyectos para el centro del país pero no para Magallanes”, y adelantó que “tampoco estoy dispuesto a aprobar este proyecto en la forma en la que está”.

De esta manera, el diputado Christian Matheson reiteró su compromiso con la defensa de los intereses regionales, instando al Gobierno a revisar sus políticas y decisiones para garantizar que Magallanes no siga quedando relegada en materias presupuestarias, laborales y energéticas.


SECTOR SALUD MAGALLANES ENTREGA PRIMER SELLO ESTRATEGIA ACTIVADOS

PUNTA ARENAS INICIÓ CON ÉXITO RENOVACIÓN ONLINE DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN Y CONAF IMPULSAN PROYECTO DE ARBORIZACIÓN COMUNITARIO PARA TRANSFORMAR SU ENTORNO EN PUERTO NATALES

MUNICIPIO DE NATALES EXPRESA GRAN PREOCUPACIÓN POR FALLA DE ESCÁNER EN HOSPITAL LOCAL EN VÍSPERAS DE LAS "TRES HORAS DE NATALES"

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

