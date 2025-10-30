BIMINISTRO DE ENERGÍA Y ECONOMÍA RESALTA APROBACIÓN DE NUEVA PLANTA DE E-COMBUSTIBLES EN PUNTA ARENAS

En conversación con Polar Comunicaciones, durante el programa “Buenos Días Región” el biministro de Economía y Energía, Álvaro García Hurtado, valoró la reciente aprobación ambiental del proyecto de planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro, impulsado por la empresa HIF Global en la Región de Magallanes.

El proyecto, aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes (Coeva), considera una inversión de US$ 830 millones y la generación de alrededor de 1.100 empleos directos durante sus etapas de construcción y operación. La iniciativa contempla la construcción y funcionamiento de una planta química de e-Combustibles para la producción de e-Metanol, e-Gasolina y e-GL, utilizando energía proveniente del parque eólico Faro del Sur, en el sector de Cabo Negro, comuna de Punta Arenas.

La autoridad subrayó además que la aprobación del proyecto representa un avance concreto en el desarrollo del hidrógeno verde y la producción de combustibles carbono neutrales en la región más austral del país, consolidando el liderazgo de Magallanes en materia energética sustentable.





