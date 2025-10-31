SUJETO SORPRENDIDO RAYANDO UNA PARED FUE INTERCEPTADO POR SEGURIDAD PÚBLICA

Durante un patrullaje preventivo realizado en la tarde de este jueves, funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas sorprendieron a un individuo mientras realizaba rayados en una pared de la ciudad. Con apoyo de las cámaras de televigilancia, el sujeto fue interceptado e individualizado, y posteriormente se cursó la infracción correspondiente por daños al espacio público.

Carlos Sanhueza, director de Seguridad Pública, explicó que "en el transcurso de la tarde, en un patrullaje preventivo de nuestro personal, apoyado por las cámaras de monitoreo, logramos identificar a una persona que estaba haciendo rayados en la vía pública. Afortunadamente, la rápida acción del equipo permitió ubicar a esta persona y cursarle una multa. Además, las especies fueron requisadas y remitidas al tribunal".

Sanhueza agregó que este tipo de actos "afectan directamente a los vecinos, porque los rayados en espacios públicos deterioran la imagen de la ciudad y dañan bienes que son de todos".

Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el trabajo de los equipos municipales y reiteró el llamado a cuidar los espacios comunes. "Nuevamente pudimos identificar a una persona que estaba rayando propiedades, incluso casas de nuestros vecinos, que las cuidan y mantienen. Lo más seguro es que esta persona no raye su propia casa, pero sí genera perjuicio a otros y a toda la comunidad", indicó.

El jefe comunal precisó que el infractor, un adulto residente en Punta Arenas, fue denunciado ante los tribunales. "Esperamos que esto sirva de lección para quienes insisten en hacer daño. Aquí no hablamos de arte, sino de actos vandálicos que afectan la convivencia y la imagen de nuestra ciudad. Por eso estamos satisfechos con la acción de Seguridad Pública, que permitió interceptarlo e iniciar el procedimiento respectivo", concluyó Radonich.

