JÓVENES ESGRIMISTAS MAGALLÁNICOS REPRESENTARÁN A CHILE EN LA COPA DEL MUNDO DE FLORETE EN PERÚ

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, estuvieron presentes dos jóvenes talentos del deporte magallánico: Benjamín Gallardo Ordóñez y Sofía Andrade Cárcamo, quienes se preparan para representar a la región y al país en la Copa del Mundo de Florete Cadete y Junior, que se desarrollará entre el 13 y el 16 de noviembre en Lima, Perú.

Benjamín, de 15 años, comenzó su camino en la esgrima a los 8 años, luego de haber pasado por diversas disciplinas. “Antes bailaba en grupos folclóricos e intenté varios otros deportes, pero conecté con la esgrima desde el primer día que fui a entrenar”, comentó el joven, destacando el vínculo inmediato que sintió con esta disciplina.

Por su parte, Sofía Andrade, de 17 años, relató que ingresó al mundo de la esgrima hace aproximadamente cinco años, iniciándose con espada y sable, aunque hoy se especializa en florete, modalidad en la que competirá en la cita internacional.

Ambos deportistas compartieron su entusiasmo por representar a Magallanes y a Chile en esta importante competencia, que reunirá a jóvenes talentos de distintos países. A través de su esfuerzo y disciplina, buscan seguir posicionando a la región en el mapa del deporte nacional e internacional.

Más información sobre su preparación y participación se puede encontrar en la cuenta de Instagram @fencing.abs.

