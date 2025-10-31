Punta Arenas,
31 de octubre de 2025

INÉDITA FERIA DE AUSTRALIS EN CALBUCO CONVOCÓ A MÁS DE 800 PERSONAS

La comunidad pudo conocer en profundidad los procesos productivos de la compañía. En la instancia, los visitantes degustaron y compraron salmones. ​

Con la presencia del alcalde de Calbuco, Mario Silva; el diputado Alejandro Bernales y el gerente de la planta Fitz Roy, Gerardo Crot, y otros ejecutivos de la compañía se llevó a cabo la primera versión de la Feria Australis en Calbuco, la cual congregó a más de 800 personas en la Plaza Chile de la comuna, quienes pudieron conocer, de manera didáctica, las distintas fases de elaboración del salmón, desde la etapa de agua dulce, pasando por cultivos en agua mar, hasta la comercialización internacional y nacional.

La feria contó con más de 20 stands informativos, entre los que destacó la instalación de un simulador del sistema de alimentación remota de Australis, cuyo montaje estuvo a cargo de ScaleAQ, empresa que desarrolla soluciones tecnológicas para la salmonicultura.

“Estamos muy contentos con el resultado, ver la plaza llena de gente interesada en conocer nuestros procesos y productos es, sin duda, motivo de orgullo. Creemos que logramos totalmente el objetivo de acercarnos a la comunidad de Calbuco para que los vecinos pudieran conocer nuestras innovaciones, los mecanismos de protección ambiental y el impacto positivo que nuestra actividad genera en la economía local. Esperamos que todos los asistentes hayan tenido una grata experiencia”, comentó el gerente de la planta Fitz Roy, Gerardo Crot.

En sus palabras de bienvenida, el alcalde de Calbuco aprovechó de destacar la importancia del Plan Salmón 2050. “Esta industria necesita tener autoridades que estén detrás del desarrollo. En el caso de Calbuco, más del 40% de la fuerza laboral depende del salmón, por eso, en conjunto con otras autoridades locales, estamos impulsando el Plan Salmón 2050, porque nosotros queremos que las industrias se desarrollen de manera ordenada y estratégica”, señaló.

Adicionalmente, la feria contó con la participación de emprendedoras locales y organizaciones vecinales, junto con un exitoso punto de venta de productos del salmón con descuentos inéditos, lo que fue valorado por los vecinos de Calbuco. Además, gracias a un trabajo colaborativo entre la planta Fitz Roy y SalmonChile, se repartieron 1.000 hamburguesas de esta proteína.

“Australis es muy relevante para la comunidad de Calbuco, es parte de su historia, donde las personas y habitantes de la comuna reconocen la importancia de la planta Fitz Roy y cómo está actividad productiva ha sido una buena noticia para las personas que habitan los territorios donde esta actividad está presente. Felicitarlos por esta gran iniciativa, y agradecerles por habernos invitado a ser parte", indicó el director de comunidades del gremio, Felipe Díaz.




