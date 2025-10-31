Punta Arenas,
31 de octubre de 2025

SENDA EN COORDINACIÓN CON CARABINEROS REFORZARÁ PROGRAMA TOLERANCIA CERO DURANTE EL FIN DE SEMANA LARGO

En Magallanes, SENDA reforzará los controles junto a Carabineros en puntos de alta circulación vehicular. ​

foto-apaisada-tolerancia-cero

En el marco del fin de semana largo, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA implementará un amplio despliegue nacional del Programa Tolerancia Cero, en coordinación con Carabineros de Chile, con el objetivo de contribuir a la prevención de accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol y otras drogas.

El operativo se desarrollará entre el jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre, con cobertura en las 16 regiones del país, priorizando los puntos de mayor flujo vehicular y eventos masivos. En la Región de Magallanes, SENDA reforzará su presencia en diversos sectores estratégicos junto a los equipos de tránsito de Carabineros, con el propósito de proteger la vida y promover una conducción responsable.

El Programa Tolerancia Cero busca fortalecer el trabajo preventivo mediante controles de alcotest y narcotest, permitiendo detectar oportunamente a conductores que manejan bajo los efectos del alcohol o de otras drogas. Para ello, SENDA pone a disposición de Carabineros una ambulancia especialmente equipada, donde se realizan exámenes de sangre in situ en los casos en que los test marcan presencia de alcohol u otras sustancias.

Esta coordinación permite acelerar los procesos de toma de muestras, descongestionar los servicios de urgencia y mantener operativos los puntos de control sin interrumpir la fiscalización.

De acuerdo con los registros de seguridad vial, uno de cada diez accidentes de tránsito con resultado de muerte en Chile está asociado al consumo de alcohol, el cual constituye además la cuarta causa de fallecimientos viales. En ese contexto, el Programa Tolerancia Cero refuerza la importancia de mantener la conducción libre de cualquier sustancia que afecte las capacidades psicomotoras o de reacción.

“El consumo de alcohol y otras drogas es incompatible con la conducción. En este fin de semana largo queremos reforzar el mensaje de prevención y autocuidado: si vas a conducir, no consumas. Planifica tu regreso, busca alternativas seguras y considera siempre ‘El Otro Plan’ para disfrutar con responsabilidad”, señaló la directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes.

A nivel nacional, más de treinta operativos simultáneos se desarrollarán durante este fin de semana largo, reflejando el compromiso permanente de SENDA y Carabineros de Chile por fortalecer la prevención en espacios de alta circulación y celebración.

Finalmente, desde SENDA se enfatizó que la seguridad vial es una tarea compartida, y que los esfuerzos institucionales deben ir acompañados del compromiso de todas las personas. La conducción responsable y libre de alcohol o  de cualquier otro tipo de droga salva vidas y contribuye a un entorno más seguro para todas y todos.


"EL OTRO PLAN": SENDA MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CELEBRACIONES PARA VIVIR FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES

