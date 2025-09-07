Punta Arenas,
7 de septiembre de 2025

“EL OTRO PLAN”: SENDA MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CELEBRACIONES PARA VIVIR FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES

La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional. ​

1000275030

Con el objetivo que las y los magallánicos disfruten de unas Fiestas Patrias seguras y libres de riesgos, SENDA presentó en la región la campaña “El Otro Plan”, iniciativa preventiva que invita a planificar las celebraciones, resguardar la seguridad y promover conductas responsables. La presentación se realizó en el marco del programa Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional, desarrollado en la Junta Vecinal N° 15, Manuel Rodríguez.

La campaña busca reforzar la importancia de tomar decisiones informadas antes y durante las celebraciones, con énfasis en el cuidado personal, familiar y comunitario.

El director regional (s) de SENDA Magallanes, Álvaro Díaz Roa, señaló: “Esta campaña busca recordar que siempre existe la posibilidad de planificar con responsabilidad. No se trata de dejar de celebrar, sino de hacerlo de una manera en que podamos cuidarnos y cuidar a los demás”.

En la misma línea, agregó: “Queremos invitar a todas y todos a tener presente que la mejor forma de disfrutar estas fiestas es organizando previamente cómo vamos a celebrar, quién conducirá, cómo regresaremos a casa y qué medidas adoptaremos para que nuestra alegría no se vea empañada por situaciones de riesgo”.

Planifica tu Celebración

“El Otro Plan” entrega recomendaciones prácticas para que las Fiestas Patrias sean seguras, divertidas y responsables:

Transporte seguro: Designar a una conductora o a un conductor responsable, evitar que alguien bajo los efectos del alcohol u otras drogas maneje, y asegurar un medio seguro para regresar a casa.

Gestión de riesgos: Establecer puntos de encuentro en caso de extravíos, contar con una persona de confianza a quién contactar, organizar actividades que incluyan opciones sin alcohol, asegurarse de que todos y todas regresen seguros, beber agua regularmente y comer antes de consumir alcohol.

Comunicación familiar: Mantener contacto con la familia o amistades durante las salidas, evitar normalizar el consumo de alcohol y drogas frente a niños, niñas y adolescentes, y demostrar que es posible disfrutar de manera sana y responsable.

Además, SENDA Magallanes estará desplegado en distintos espacios públicos entregando estos mensajes preventivos y reforzando la importancia del autocuidado. La institución también acompañará las labores de fiscalización de Carabineros con su ambulancia y el programa Tolerancia Cero, que busca sacar de circulación a conductores bajo los efectos del alcohol u otras drogas.

Con este despliegue, SENDA reafirma su compromiso de proteger la vida y seguridad de la comunidad durante una de las celebraciones más significativas del país.


