Punta Arenas,
29 de octubre de 2025

GRACIELA ANDRADE BUSCA LLEGAR AL CONGRESO CON UNA CAMPAÑA SUSTENTABLE Y ENFOCADA EN LA SALUD

Buenos días región.

gracielaandrade

Graciela Andrade Pacheco es otra de las voces que busca representar a la Región de Magallanes en el Congreso. En su propuesta, destaca su experiencia personal como paciente crónica, situación que le ha permitido conocer de primera mano las dificultades que enfrentan muchas personas en la zona debido a la falta de especialistas y la necesidad de viajar largas distancias para recibir atención médica.


Consciente de esas realidades, Andrade plantea fortalecer el acceso a la salud pública en regiones extremas como Magallanes, impulsando medidas que garanticen una atención médica oportuna y de calidad para todos los habitantes.


Otro de los sellos distintivos de su candidatura es su campaña sin residuos, una iniciativa sustentable que prescinde del uso de volantes, palomas o materiales desechables. En su lugar, ha optado por difundir sus ideas a través de redes sociales, encuentros puerta a puerta y vestimenta con códigos QR, permitiendo que las personas accedan fácilmente a su propuesta de manera digital y ecológica.


nochemuseos

MÁS DE MIL PERSONAS A LO LARGO DE LA REGIÓN PARTICIPARON EN NOCHE DE MUSEOS 2025

MINVU ENTREGA 297 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA EN 74% LA META DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

​Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.

fiscalizacionhalloween

SEREMI DE SALUD INTENSIFICA FISCALIZACIONES A LOCALES QUE VENDEN PRODUCTOS DE HALLOWEEN Y ENTREGA RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD

saludacvmall

CON INTERVENCIÓN EDUCATIVA SECTOR SALUD FORTALECE LA PREVENCIÓN Y EL “ACTUAR A TIEMPO” FRENTE A UN ACV

pdicocaina

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 8 KILOS 488 GRAMOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA AVALUADA EN 200 MILLONES DE PESOS

CROSOSPAT Y PURO VIENTO: TALENTO FEMENINO MAGALLÁNICO DESTACADO EN LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y COOPERATIVASX

