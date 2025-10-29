29 de octubre de 2025
GRACIELA ANDRADE BUSCA LLEGAR AL CONGRESO CON UNA CAMPAÑA SUSTENTABLE Y ENFOCADA EN LA SALUD
Graciela Andrade Pacheco es otra de las voces que busca representar a la Región de Magallanes en el Congreso. En su propuesta, destaca su experiencia personal como paciente crónica, situación que le ha permitido conocer de primera mano las dificultades que enfrentan muchas personas en la zona debido a la falta de especialistas y la necesidad de viajar largas distancias para recibir atención médica.
Consciente de esas realidades, Andrade plantea fortalecer el acceso a la salud pública en regiones extremas como Magallanes, impulsando medidas que garanticen una atención médica oportuna y de calidad para todos los habitantes.
Otro de los sellos distintivos de su candidatura es su campaña sin residuos, una iniciativa sustentable que prescinde del uso de volantes, palomas o materiales desechables. En su lugar, ha optado por difundir sus ideas a través de redes sociales, encuentros puerta a puerta y vestimenta con códigos QR, permitiendo que las personas accedan fácilmente a su propuesta de manera digital y ecológica.
MINVU ENTREGA 297 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA EN 74% LA META DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL
Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.
