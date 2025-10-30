Punta Arenas,
30 de octubre de 2025

EVELYN MATTHEI ANUNCIA IMPULSO AL TRABAJO DE LAS MUJERES ANTE ALTO DESEMPLEO: “EN ESTE GOBIERNO LAS MUJERES HAN RETROCEDIDO, NOSOTROS LAS VAMOS A SACAR ADELANTE”

Las medidas consideran la Sala Cuna Universal, un subsidio al trabajo femenino formal, aumentar el pago a las cuidadoras y mayor flexibilidad y capacitación para entregar más oportunidades.

mattheimujeres (1)

​La candidata presidencial Evelyn Matthei anunció este miércoles un impulso al trabajo para las mujeres, ante las altas tasas de desempleo femenino, que incluyen un subsidio directo de $200 mil para la contratación, un aumento del pago mensual a las cuidadoras, Sala Cuna Universal y la capacitación en puestos más demandados.

 
En una visita a Arica y junto al Morro, Matthei reiteró su compromiso de crear 1.000.000 de nuevos empleos, incluyendo 20 mil en la región, con un foco especial en las mujeres. Esto, el mismo día en que se conoció que alrededor de 400.000 mujeres están sin trabajo y a pocos meses de que el desempleo femenino alcanzara su nivel más alto en 15 años, excluyendo la pandemia.

 
“La pobreza tiene cara de mujer. Dos de cada tres familias que viven en la extrema pobreza, solamente una mujer está tratando de sacar adelante su hogar y sus hijos, y no tienen ningún tipo de ayuda del padre”, dijo la candidata.

 
“Cuando yo sea presidenta, ellas van a estar en el corazón de nuestro gobierno. Yo soy mujer y tengo muy claro que a nosotras todo nos cuesta mucho más, pero también tengo muy claro que las mujeres tenemos un empuje, una garra y una fuerza para levantarse una y otra vez. Eso es lo que vamos a honrar”, agregó.

 
Las propuestas incluyen un subsidio al empleo formal femenino de $200.000 durante 6 meses para incentivar la contratación formal, especialmente en regiones y zonas rurales.

 
El plan también considera el impulso a la Sala Cuna Universal y la implementación de un bono libre elección de cuidado para que cada madre pueda decidir quién cuida a su hijo —una vecina, una hermana o la abuela.

 
Además, se les dará mayor visibilidad a las labores de cuidado, aumentando el estipendio mensual para cuidadoras de personas dependientes de $30.000 a $100.000, como primer paso hacia el reconocimiento de su aporte.

 
Se asegurarán cupos en jardines infantiles y se ampliará el Programa de 4 a 7, para que las mujeres puedan trabajar sabiendo que sus hijos están bien cuidados.

 
La candidata también se comprometió a avanzar hacia un trabajo moderno que permita compatibilizar la vida personal y familiar sin perder derechos: con contratos por horas, jornadas adaptables, trabajo part-time y pactos de productividad. Y la capacitación se enfocará en preparar a las mujeres para los empleos del futuro: Minería, Programación, Inteligencia Artificial, Finanzas, Energía y Telecomunicaciones.

 
Críticas de Jara a Matthei

 
En su visita a Arica, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, fue consultada por los dichos de Jeanette Jara, quien indicó que “si gobierna Kast, Kaiser o Matthei los derechos de las mujeres retrocederían”.

 
“La candidata Jara fue ministra del trabajo: 400.000 mujeres sin trabajo. En este gobierno pasó el hecho más grave entre una funcionaria y una autoridad, en el caso Monsalve. En este gobierno, al que la exministra Jara aspira a continuar, se ha llenado de listas de cáncer, la reconstrucción en Valparaíso sigue pendiente y las madres viven con temor y miedo en sus barrios. En mi gobierno vamos a dar futuro. En este gobierno las mujeres han retrocedido, nosotros las vamos a sacar adelante”, respondió Matthei.

 
“Tengan fe. Me la jugué por el post natal de seis meses, y me la jugué porque las mujeres trabajadoras de casa particular dejaran de tener una jornada de 72 horas semanales. Vamos a salir adelante con todas las mujeres de Chile”, finalizó.

mattheimujeres (1)

EVELYN MATTHEI ANUNCIA IMPULSO AL TRABAJO DE LAS MUJERES ANTE ALTO DESEMPLEO: "EN ESTE GOBIERNO LAS MUJERES HAN RETROCEDIDO, NOSOTROS LAS VAMOS A SACAR ADELANTE"

SEREMI DE SALUD INTENSIFICA FISCALIZACIONES A LOCALES QUE VENDEN PRODUCTOS DE HALLOWEEN Y ENTREGA RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD

f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
