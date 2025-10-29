Punta Arenas,
29 de octubre de 2025

VERÓNICA AGUILAR, CANDIDATA A DIPUTADA POR MAGALLANES, PRESENTÓ SUS PROPUESTAS EN “BUENOS DÍAS REGIÓN”

Buenos días región.

veronicaaguilar

​En la mañana de hoy, el matinal "Buenos Días Región" recibió a Verónica Aguilar, ex concejal de Punta Arenas y candidata a diputada por la región de Magallanes. Con una amplia trayectoria política y un profundo amor por su tierra, Aguilar compartió con los televidentes sus principales propuestas para el desarrollo de la región y las razones que la motivan a dar el paso hacia el Congreso.

Magallánica de toda la vida, Verónica Aguilar destacó su compromiso con las comunidades del sur de Chile, haciendo énfasis en la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia y el bienestar de los habitantes de Magallanes. Durante la entrevista, la candidata destacó que su principal objetivo es llevar al Parlamento las inquietudes de los magallánicos, promoviendo políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la región.

Propuestas destacadas:

1. Creación de un pueblo artesanal en Agua Fresca: Una de las iniciativas más innovadoras que Aguilar presentó fue la creación de un "pueblo artesanal" en Agua Fresca, un espacio pensado para promover el talento local y fomentar el turismo. Esta propuesta, según la candidata, no solo potenciaría la producción artesanal de la región, sino que también ofrecería nuevas oportunidades económicas y de empleo para los habitantes de la zona.

2. Mejor conectividad para la región: La candidata también hizo hincapié en la necesidad de mejorar la conectividad, no solo dentro de Magallanes, sino también con el resto del país. Mejorar las infraestructuras viales y aéreas sería clave para reducir la dependencia y lograr un desarrollo más equitativo en la región.

3. Fortalecer la seguridad: Aguilar también propuso iniciativas para fortalecer la seguridad en la región, con el fin de generar un ambiente de mayor tranquilidad para las familias y los emprendedores locales. La seguridad es, según la candidata, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier comunidad.

Con un enfoque claro en el bienestar y desarrollo de Magallanes, Verónica Aguilar se mostró optimista respecto al futuro de la región y comprometida en llevar la voz de los magallánicos al Congreso.


nochemuseos

MÁS DE MIL PERSONAS A LO LARGO DE LA REGIÓN PARTICIPARON EN NOCHE DE MUSEOS 2025

MINVU ENTREGA 297 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA EN 74% LA META DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

​Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.

​Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.

SEREMI DE SALUD INTENSIFICA FISCALIZACIONES A LOCALES QUE VENDEN PRODUCTOS DE HALLOWEEN Y ENTREGA RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD

CON INTERVENCIÓN EDUCATIVA SECTOR SALUD FORTALECE LA PREVENCIÓN Y EL “ACTUAR A TIEMPO” FRENTE A UN ACV

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 8 KILOS 488 GRAMOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA AVALUADA EN 200 MILLONES DE PESOS

CROSOSPAT Y PURO VIENTO: TALENTO FEMENINO MAGALLÁNICO DESTACADO EN LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y COOPERATIVASX

