27 de octubre de 2025
NUEVO SOCIO: SCANNER SUR SE SUMA A LA TARJETA PUNTA ARENAS
El nuevo acuerdo ofrece un 15% de descuento en exámenes de resonancia magnética y escáner (TAC) sobre el copago.
Esta mañana, la Municipalidad de Punta Arenas sumó el convenio número 210 a la Tarjeta Punta Arenas. En esta oportunidad, el nuevo socio es Scanner Sur, empresa pionera en diagnóstico por imágenes en la Patagonia desde 1987. El acuerdo contempla un 15% de descuento en exámenes de resonancia y escáner (TAC) sobre el copago que realizan los pacientes.
"Hay muchos pacientes nuestros que están en los consultorios y que son derivados para realizar estos exámenes al hospital. Y pasan meses antes de que les den hora. Por tanto, este es un descuento muy importante, un 15% sobre el copago de FONASA o de ISAPRE, para que no tengan ningún problema. Este ahorro les permite realizarse el examen ahora y no esperar todos esos meses", señaló el alcalde Claudio Radonich.
El jefe comunal también subrayó el alcance de la Tarjeta Punta Arenas, que actualmente cuenta con 47.600 personas inscritas y 210 convenios activos con distintas empresas de la ciudad.
"Son 210 convenios que van desde combustible, neumáticos, artículos para la cocina, ropa y regalos, pero también, de manera muy importante, vinculados con el tema de salud, como el que estamos firmando ahora. Así que no hay excusa para no obtenerla", agregó Radonich.
Por su parte, la doctora Claudia Passano, médico radiólogo y directora de Scanner Sur, señaló que el convenio nació a partir de la solicitud de los propios pacientes, e informó la forma de acceder al beneficio: "Solo deben presentar su tarjeta, ya sea en forma digital o física, y ahí les entregan todas las instrucciones y aplican el descuento directamente", explicó, agregando que para agendar horas "solo tienen que comunicarse al número de WhatsApp disponible, a través de nuestro Instagram o Facebook, o venir directamente a nuestra dirección en Colón 1144, primer o segundo piso".
Los vecinos pueden solicitar la Tarjeta Punta Arenas de manera presencial en la Oficina de Atención al Vecino (Av. Independencia N° 840), de lunes a viernes, de 08:15 a 13:00 horas, o bien a través de la APP Arenas.
