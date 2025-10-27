Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

27 de octubre de 2025

NUEVO SOCIO: SCANNER SUR SE SUMA A LA TARJETA PUNTA ARENAS

​El nuevo acuerdo ofrece un 15% de descuento en exámenes de resonancia magnética y escáner (TAC) sobre el copago.

SC 2
Esta mañana, la Municipalidad de Punta Arenas sumó el convenio número 210 a la Tarjeta Punta Arenas. En esta oportunidad, el nuevo socio es Scanner Sur, empresa pionera en diagnóstico por imágenes en la Patagonia desde 1987. El acuerdo contempla un 15% de descuento en exámenes de resonancia y escáner (TAC) sobre el copago que realizan los pacientes.

"Hay muchos pacientes nuestros que están en los consultorios y que son derivados para realizar estos exámenes al hospital. Y pasan meses antes de que les den hora. Por tanto, este es un descuento muy importante, un 15% sobre el copago de FONASA o de ISAPRE, para que no tengan ningún problema. Este ahorro les permite realizarse el examen ahora y no esperar todos esos meses", señaló el alcalde Claudio Radonich.

El jefe comunal también subrayó el alcance de la Tarjeta Punta Arenas, que actualmente cuenta con 47.600 personas inscritas y 210 convenios activos con distintas empresas de la ciudad.

"Son 210 convenios que van desde combustible, neumáticos, artículos para la cocina, ropa y regalos, pero también, de manera muy importante, vinculados con el tema de salud, como el que estamos firmando ahora. Así que no hay excusa para no obtenerla", agregó Radonich.

Por su parte, la doctora Claudia Passano, médico radiólogo y directora de Scanner Sur, señaló que el convenio nació a partir de la solicitud de los propios pacientes, e informó la forma de acceder al beneficio: "Solo deben presentar su tarjeta, ya sea en forma digital o física, y ahí les entregan todas las instrucciones y aplican el descuento directamente", explicó, agregando que para agendar horas "solo tienen que comunicarse al número de WhatsApp disponible, a través de nuestro Instagram o Facebook, o venir directamente a nuestra dirección en Colón 1144, primer o segundo piso".

Los vecinos pueden solicitar la Tarjeta Punta Arenas de manera presencial en la Oficina de Atención al Vecino (Av. Independencia N° 840), de lunes a viernes, de 08:15 a 13:00 horas, o bien a través de la APP Arenas.


Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales que participó en la final del Grand Prix Chile 2025

ALUMNOS DE LICEOS TÉCNICO-PROFESIONALES, EMPRESAS Y SECTOR PÚBLICO SE REÚNEN EN PUNTA ARENAS PARA DEBATIR E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS SOBRE HIDRÓGENO VERDE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

BUSCAN REFORZAR LA SOBERANÍA NACIONAL CON PRESENCIA DE LA ARMADA AL SUR DE ISLA TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

Autoridades visitaron las áreas fiscales aptas para construir la alcaldía número 18 de Magallanes, esta vez en el Seno Almirantazgo.

Autoridades visitaron las áreas fiscales aptas para construir la alcaldía número 18 de Magallanes, esta vez en el Seno Almirantazgo.

caletamaria
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-10-25 at 11

DESCUBREN EN MAGALLANES EL MAMÍFERO PLACENTARIO MÁS ANTIGUO DE CHILE

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
WhatsApp Image 2025-10-25 at 11

DESCUBREN EN MAGALLANES EL MAMÍFERO PLACENTARIO MÁS ANTIGUO DE CHILE

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
hystmagsantiago

MAGALLANES DIJO PRESENTE EN LA CAPITAL: HYST CIERRA SU AÑO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2025 EN SANTIAGO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Juan Cristóbal Romero

ALBERTO HURTADO, EL SANTO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas