VALENTINA CÁRDENAS DE EH2030 ABORDA RESILIENCIA HÍDRICA Y DESAFÍOS DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, Valentina Cárdenas, jefa de Proyecto Planificación Territorial y Adaptación Climática de Escenarios Hídricos 2030 (EH2030), conversó con la audiencia sobre los avances y desafíos que impulsa la iniciativa en la región de Magallanes.

Durante la entrevista, Cárdenas informó sobre la reciente presentación de las hojas de ruta para la resiliencia de las ciudades de Puerto Natales y Porvenir, elaboradas en el marco de EH2030 de Fundación Chile. Estas acciones buscan fortalecer la gestión del agua y la adaptación climática en territorios estratégicos del extremo sur del país.

Asimismo, destacó las reuniones sectoriales realizadas la semana pasada en coordinación con Corfo Magallanes, centradas en el desarrollo del sector del hidrógeno verde y en otros ámbitos productivos regionales. Dichos encuentros permitieron articular visiones y propuestas para integrar la planificación hídrica y ambiental con el crecimiento económico sustentable.

El espacio radial “Aquí Hidrógeno Verde”, que se transmite los martes de 11.00 a 12.00 horas, tiene como misión acercar a la comunidad los desafíos de la implementación de esta nueva industria en la región.



