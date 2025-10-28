Punta Arenas,
28 de octubre de 2025

VALENTINA CÁRDENAS DE EH2030 ABORDA RESILIENCIA HÍDRICA Y DESAFÍOS DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Aquí hidrógeno verde.

eh2030

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, Valentina Cárdenas, jefa de Proyecto Planificación Territorial y Adaptación Climática de Escenarios Hídricos 2030 (EH2030), conversó con la audiencia sobre los avances y desafíos que impulsa la iniciativa en la región de Magallanes.

Durante la entrevista, Cárdenas informó sobre la reciente presentación de las hojas de ruta para la resiliencia de las ciudades de Puerto Natales y Porvenir, elaboradas en el marco de EH2030 de Fundación Chile. Estas acciones buscan fortalecer la gestión del agua y la adaptación climática en territorios estratégicos del extremo sur del país.

Asimismo, destacó las reuniones sectoriales realizadas la semana pasada en coordinación con Corfo Magallanes, centradas en el desarrollo del sector del hidrógeno verde y en otros ámbitos productivos regionales. Dichos encuentros permitieron articular visiones y propuestas para integrar la planificación hídrica y ambiental con el crecimiento económico sustentable.

El espacio radial “Aquí Hidrógeno Verde”, que se transmite los martes de 11.00 a 12.00 horas, tiene como misión acercar a la comunidad los desafíos de la implementación de esta nueva industria en la región.


Juan José Srdanovic Arcos_diputado

CANDIDATO A DIPUTADO JUAN SRDANOVIC ARCOS: "NO PUEDE SER QUE NUESTROS MEJORES PILOTOS ESTÉN ENTREGANDO SU VIDA POR CULPA DE LA FALTA DE RECURSOS"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REPARA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA Y AMPLÍA HORARIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA

Leer Más

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

hcmtac
nuestrospodcast
icha2025

MAGALLANES FUE SEDE DE ENCUENTRO GLOBAL PARA ANTICIPAR, MITIGAR Y DEMOCRATIZAR LA CIENCIA MARINA

Noticias
Destacadas
mini-P1148308

SERPAT DISTINGUIÓ EL APORTE DE PERSONAS E INSTITUCIONES EN EL MARCO DEL DÍA REGIONAL DE LOS PATRIMONIOS 2025

MC 8

MÁS DE 50 DEPORTISTAS ANIMARON EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BÁSQUETBOL 3X3

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

paula

PAULA RIVAS SE PRESENTA EN EL BLOQUE ESTELAR DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

