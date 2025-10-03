Punta Arenas,
3 de octubre de 2025

MUNICIPALIDAD DE PORVENIR ES PREMIADA CON RECURSOS ECONÓMICOS POR BUENA GESTIÓN MUNICIPAL

​​La I. Municipalidad de Porvenir ha sido beneficiada con $91.784.374 provenientes del fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal 2025, que reconoce a los municipios que han tenido buena gestión administrativa.

muniporvenir

Este año 2025, se destinaron poco más de 17 mil millones de pesos para ser distribuidos entre 174 municipalidades del país, con el objetivo de destinarlos a iniciativas de inversión, adquisición de activos no financieros y a transferencias de capital para el Programa de Pavimentos Participativos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con cargo a los Recursos del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal.

Para determinar y medir a qué municipalidades entregar dichos recursos, los indicadores que se utilizaron para la distribución del Fondo son los siguientes: a) Deuda previsional; b) Reportabilidad a la Contraloría General de la República; c) Eficacia en el Cobro de las Patentes Municipales; d) Gestión de Ingresos en relación a Gastos de funcionamiento; e) Responsabilidad en la presupuestación de Ingresos de gestión municipal; f) Transparencia Municipal; y g) Responsabilidad en la Entrega de Información.

Los grupos de comunas sobre las cuales se aglutinan los municipios beneficiados son cinco a) Grupo 1: Grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo; b) Grupo 2: Comunas mayores, con desarrollo medio; c) Grupo 3: Comunas urbanas medianas, con desarrollo medio; d) Grupo 4: Comunas semiurbanas y rurales con desarrollo medio; e) Grupo 5: Comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo. Nuestra comuna de Porvenir está dentro del grupo 4.

Cabe destacar que el monto de participación de las agrupaciones de municipalidades en el Fondo, se distribuirá en un diez por ciento para el Grupo 1, quince por ciento para el Grupo 2, veinte por ciento para el Grupo 3, veinticinco por ciento para el Grupo 4, y un treinta por ciento para el Grupo 5.

De esta manera, la administración del Alcalde Parada, a través de una gestión oportuna y responsable, logra recibir una inyección de recursos que podrá destinar a proyectos urbanísticos o de inversión que permitan seguir avanzando a la comuna y sus habitantes hacia un mejor desarrollo y bienestar.



PATAGONIA LIGHT FESTIVAL 2025 (8)

VISITAS DURANTE LAS INVERNADAS AUMENTARON UN 30% EN COMPARACIÓN CON 2024

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales