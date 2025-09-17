AGUAS MAGALLANES ESTIMA RESTABLECER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PUNTA ARENAS A PARTIR DE LAS 23:30 HORAS

​Durante la jornada de hoy, una contingencia en la red de distribución afectó el suministro de agua potable en Punta Arenas, dejando a cerca de 12 mil clientes sin servicio. Aguas Magallanes, en coordinación con el Ejército de Chile, trabaja en la reparación de la matriz dañada para restablecer el servicio a partir de las 23:30 horas de este miércoles.



Mientras avanzan las labores, la compañía dispuso 20 puntos de abastecimiento alternativo en sectores estratégicos de la ciudad, con el objetivo de apoyar a la comunidad durante la emergencia.



La empresa informó que los estanques de la Planta de Tratamiento se encuentran con su capacidad máxima y que el sistema de producción funciona con normalidad, lo que permitirá respaldar el proceso de reposición. Una vez restablecido el suministro, podrían registrarse episodios de baja presión o turbiedad, situación que se normalizará de manera progresiva.

