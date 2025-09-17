Punta Arenas,
17 de septiembre de 2025

AGUAS MAGALLANES ESTIMA RESTABLECER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PUNTA ARENAS A PARTIR DE LAS 23:30 HORAS

​Aguas Magallanes habilita 20 puntos de suministro alternativo por corte en Punta Arenas

​Durante la jornada de hoy, una contingencia en la red de distribución afectó el suministro de agua potable en Punta Arenas, dejando a cerca de 12 mil clientes sin servicio. Aguas Magallanes, en coordinación con el Ejército de Chile, trabaja en la reparación de la matriz dañada para restablecer el servicio a partir de las 23:30 horas de este miércoles.

Mientras avanzan las labores, la compañía dispuso 20 puntos de abastecimiento alternativo en sectores estratégicos de la ciudad, con el objetivo de apoyar a la comunidad durante la emergencia.

La empresa informó que los estanques de la Planta de Tratamiento se encuentran con su capacidad máxima y que el sistema de producción funciona con normalidad, lo que permitirá respaldar el proceso de reposición. Una vez restablecido el suministro, podrían registrarse episodios de baja presión o turbiedad, situación que se normalizará de manera progresiva.

ROTURA DE MATRIZ EN REGIMIENTO PUDETO AFECTA SUMINISTRO DE AGUA EN DIVERSOS SECTORES DE PUNTA ARENAS

MUNICIPIO GARANTIZA FIESTA CRIOLLA Y SERVICIOS ACTIVOS DURANTE FERIADOS Y FIN DE SEMANA

​La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.

​La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.

FIESTAS PATRIAS: SEREMI DE SALUD REFUERZA FISCALIZACIONES Y ENTREGA MÁS DE 45 PERMISOS PARA PUESTOS DE VENTA DE ALIMENTOS EN PARQUE MARÍA BEHETY

ALTA CIRCULACIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS EN MAGALLANES: AUTORIDADES DE SALUD REFUERZAN LLAMADO AL AUTOCUIDADO EN FIESTAS PATRIAS

MÁS Y MEJOR SEGURIDAD: GENDARMERÍA REFUERZA SU LABOR CON CIENTOS DE IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS GRACIAS AL GOBIERNO REGIONAL Y AL MINISTERIO DE JUSTICIA

"PLAN 18 SEGURO" AUTORIDADES LANZAN PLAN CON ÉNFASIS EN FISCALIZACIÓN Y DERECHOS DE LAS PERSONAS EN MAGALLANES PARA ESTAS FIESTAS PATRIAS

