17 de septiembre de 2025
AGUAS MAGALLANES ESTIMA RESTABLECER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PUNTA ARENAS A PARTIR DE LAS 23:30 HORAS
Aguas Magallanes habilita 20 puntos de suministro alternativo por corte en Punta Arenas
Durante la jornada de hoy, una contingencia en la red de distribución afectó el suministro de agua potable en Punta Arenas, dejando a cerca de 12 mil clientes sin servicio. Aguas Magallanes, en coordinación con el Ejército de Chile, trabaja en la reparación de la matriz dañada para restablecer el servicio a partir de las 23:30 horas de este miércoles.
Mientras avanzan las labores, la compañía dispuso 20 puntos de abastecimiento alternativo en sectores estratégicos de la ciudad, con el objetivo de apoyar a la comunidad durante la emergencia.
La empresa informó que los estanques de la Planta de Tratamiento se encuentran con su capacidad máxima y que el sistema de producción funciona con normalidad, lo que permitirá respaldar el proceso de reposición. Una vez restablecido el suministro, podrían registrarse episodios de baja presión o turbiedad, situación que se normalizará de manera progresiva.
La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.
La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.