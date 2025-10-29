​CORE RODOLFO ARECHETA CUESTIONA EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO: “YO PREFERIRÍA QUE SE GASTEN ESOS RECURSOS EN VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN, ETC”​

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el consejero regional Rodolfo Arecheta Baleta abordó en profundidad el debate en torno a la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, manifestando su preocupación por el uso de los recursos públicos destinados a este proyecto.

Arecheta señaló que “es una discusión política válida la priorización de los recursos”, apuntando a que la iniciativa tiene un costo estimado de 21 mil millones de pesos. En ese contexto, advirtió sobre la coincidencia entre ese monto y la reducción presupuestaria anunciada para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en 2026: “Este proyecto sale 21 mil millones de pesos y nos enteramos que el presupuesto para el Minvu en el 2026 se reducirá en un 21 mil millones de pesos”, observó.

El consejero expresó además su desacuerdo con la destinación de dichos fondos, indicando que “prefería que se gasten estos recursos en vivienda, educación, salud, etc.” y cuestionó la transparencia del proceso de tasación del terreno. Según explicó, ha sostenido conversaciones con diversos profesionales del área: “Mandan la pelota para el córner con el tema de la tasación, hemos hablado con seis tasadores y me dicen que la metodología está equivocada, infla el valor incluso hasta en tres veces”, afirmó.

Arecheta concluyó señalando que el debate sobre la expropiación del Club Hípico debe darse con responsabilidad y con una mirada que priorice las necesidades más urgentes de la comunidad regional.





