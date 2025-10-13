PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL SE CAPACITARON EN INNOVACIÓN

​De manera lúdica, docentes, equipos del Programa de Integración Escolar (PIE) y directores de establecimientos técnicos profesionales del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, recibieron en el auditorio de INACAP una capacitación en materia de innovación, a manos de la neurocientífica de Fundación Chile, Evelyn Roldán.



El taller buscó fortalecer las capacidades de los equipos que trabajan con la educación técnico profesional para impulsar la innovación pedagógica.



Susana Silva Maturana, jefa de proyectos del área de trayectorias formativas laborales de Fundación Chile, destacó la relevancia del encuentro: "nos acompaña una gran profesional, se llama Evelyn Roldán, ella es neurocientífica, y lo que estamos trabajando en la revisión de las bases a nivel biológico y también social para poder generar una innovación pedagógica y educativa de calidad y reconocer en los propios equipos las capacidades técnicas que ellos tienen para poder abordar este tipo de desafíos”.



En la región ya se han realizado diversos talleres en línea con los objetivos de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local. Rossana Alvarado Cárdenas, profesional del área y coordinadora de los liceos técnicos profesionales del SLEP Magallanes explicó que “el taller de hoy día es de apoyo curricular, enfocado a la innovación pedagógica en enseñanza media técnico-profesional. Por lo tanto, la idea era como entender un poco qué es la innovación y cómo se está haciendo en los establecimientos o cómo se debería hacer. Por lo tanto, es una actividad que es trabajada en forma lúdica con los docentes que asistieron, y que yo creo, les va a dejar muy claro qué es lo que se entiende por innovación y cómo poder aplicarla y mejorar lo que están haciendo en sus establecimientos”.



Estos trabajos y talleres se continuarán realizando con Fundación Chile en lo que queda de año escolar con los liceos TP, todo esto en el marco de apoyo curricular que realiza el SLEP Magallanes.



