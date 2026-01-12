Punta Arenas,
12 de enero de 2026

SEREMI DE SALUD AUTORIZA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DENTAL DE RAYOS X EN CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE

​Fiscalización verificó el cumplimiento de la normativa de protección radiológica para resguardar la seguridad de funcionarios y usuarios.

cesfam18saluddental

En el nuevo CESFAM 18 de Septiembre, la Secretaría Regional Ministerial de Salud realizó una fiscalización al equipo dental de Rayos X, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección radiológica.

La inspección fue efectuada por el funcionario de la Unidad de Salud Ocupacional (USO) de la Seremi de Salud, Tulio Carrasco, quien llevó a cabo el levantamiento radiométrico de la dosis de exposición, además de revisar las medidas de seguridad implementadas para las y los trabajadores que desempeñarán funciones en la unidad dental.

Tras constatar que el equipo cumple con todos los requisitos legales y técnicos exigidos, la Autoridad Sanitaria procedió a otorgar la autorización de operación, permitiendo avanzar en la puesta en marcha de esta área del establecimiento. Este proceso se enmarca en un trabajo coordinado entre la Seremi de Salud y el CESFAM, orientado a garantizar condiciones seguras y de calidad en la atención de salud.


dayanezg

PATAGONIA FIGHT Y EL RETORNO DE LAS MMA A PUNTA ARENAS

SAPU DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE RETOMARÁ SU FUNCIONAMIENTO NORMAL DESDE ESTE MARTES

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

cesfam18sept
profesorslepespaña

PROFESOR DEL LICEO INDUSTRIAL SE CAPACITA EN ESPAÑA SOBRE ENERGÍAS LIMPIAS E HIDRÓGENO VERDE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA MÁS DE 90 ACTIVIDADES GRATUITAS PARA EL VERANO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CORRAL MUNICIPAL (2)

MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL