SEREMI DE SALUD AUTORIZA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DENTAL DE RAYOS X EN CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE

En el nuevo CESFAM 18 de Septiembre, la Secretaría Regional Ministerial de Salud realizó una fiscalización al equipo dental de Rayos X, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección radiológica.

La inspección fue efectuada por el funcionario de la Unidad de Salud Ocupacional (USO) de la Seremi de Salud, Tulio Carrasco, quien llevó a cabo el levantamiento radiométrico de la dosis de exposición, además de revisar las medidas de seguridad implementadas para las y los trabajadores que desempeñarán funciones en la unidad dental.

Tras constatar que el equipo cumple con todos los requisitos legales y técnicos exigidos, la Autoridad Sanitaria procedió a otorgar la autorización de operación, permitiendo avanzar en la puesta en marcha de esta área del establecimiento. Este proceso se enmarca en un trabajo coordinado entre la Seremi de Salud y el CESFAM, orientado a garantizar condiciones seguras y de calidad en la atención de salud.

