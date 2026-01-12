Punta Arenas,
12 de enero de 2026

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCE DE OBRAS PORTUARIAS, GESTIÓN HÍDRICA Y CONECTIVIDAD URBANA EN MAGALLANES

Buenos días región.

seremimopmagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, informó a la ciudadanía sobre una serie de iniciativas y avances relevantes impulsados por el Ministerio de Obras Públicas en distintos ámbitos de infraestructura, conectividad y gestión de recursos hídricos, tanto a nivel regional como nacional.

Uno de los principales hitos abordados fue el cierre del año 2025 de la Dirección de Obras Portuarias del MOP, que culmina el período con proyectos que se extienden desde Arica hasta la Antártica y una inversión que supera los 143 mil millones de pesos. En este contexto, destacó el despliegue de una operación logística de la Armada de Chile en el territorio antártico, orientada a la construcción del nuevo muelle de Bahía Fildes. Esta iniciativa contempla, en su primera etapa, un muelle lineal de 27 metros de largo por 22,5 metros de ancho, además de una explanada de 1.600 metros cuadrados, lo que permitirá fortalecer la conectividad y las operaciones en la zona.

Durante el espacio radial, la autoridad también informó sobre la invitación del MOP a la ciudadanía a participar en la consulta pública del nuevo Reglamento de Aguas Subterráneas, proceso que permanecerá abierto hasta el viernes 16 de enero. Esta instancia busca recoger opiniones y aportes para actualizar la normativa, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más eficiente y sustentable del recurso hídrico.

Asimismo, Hernández se refirió a la conclusión de la habilitación excepcional de calle Los Álamos, iniciativa desarrollada en conjunto entre el MOP y la Municipalidad de Punta Arenas. La obra permite mejorar la conectividad del sector Llau Llau, dando respuesta a una demanda vecinal que se arrastraba por años y aportando a una mejor calidad de vida para quienes transitan y residen en el sector.

Finalmente, el seremi destacó el cumplimiento del compromiso del MOP de conformar 20 Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos en cuencas a nivel nacional. Este compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric consideró la creación de al menos una mesa por región, con el fin de que los distintos actores de cada cuenca puedan gestionar los recursos hídricos considerando las particularidades territoriales, priorizando el consumo humano en equilibrio con las funciones productivas y ecosistémicas.


dirchilevalora

CHILEVALORA LLEGARÁ A MAGALLANES PARA FORTALECER LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

CADEM: 63% APOYA INTERVENCIÓN DE EEUU EN VENEZUELA Y 45% VE IMPACTO POSÍTIVO PARA CHILE

​Asimismo, 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se irán con el tiempo.

​Asimismo, 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se irán con el tiempo.

venezuela2026
AsambleaBarrio18Sept

VECINOS DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE EXIGEN REAPERTURA INMEDIATA DEL SAPU Y ANUNCIAN MOVILIZACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

seremimopmagallanes

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCE DE OBRAS PORTUARIAS, GESTIÓN HÍDRICA Y CONECTIVIDAD URBANA EN MAGALLANES

Donald Trump

TRUMP ADVIERTE A CUBA POR CORTE DE PETRÓLEO Y FINANCIAMIENTO

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

directorhospitalwilliams

JAIME ARTEAGA VERA LIDERARÁ EL HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERÓN EN PUERTO WILLIAMS DESDE EL 12 DE ENERO