12 de enero de 2026

HIDRÓGENO VERDE: LA INDUSTRIA QUE SE HA IDO DESINFLANDO A NIVEL MUNDIAL Y QUE AVANZA LENTO EN CHILE

​Pese al respaldo político y a los incentivos tributarios, en Chile solo 17 de los 83 proyectos de hidrógeno verde anunciados están operativos y todos son de escala piloto. A nivel global, casi 60 grandes iniciativas han sido canceladas o congeladas en el último año, en medio de altos costos y falta de demanda.

boric-hidrogeno-e1767874909893-768x426

Lo nuevo. El hidrógeno verde se instaló en los últimos años como una de las principales promesas energéticas del país, con el objetivo de posicionar a Chile como un exportador relevante de energía limpia. Sin embargo, el desarrollo efectivo de la industria ha avanzado más lento de lo previsto, con pocos proyectos operativos y sin iniciativas de escala industrial plenamente consolidadas.

  • La señal más reciente del respaldo estatal llegó en 2025, cuando el gobierno anunció un incentivo tributario retroactivo por US$ 2.800 millones, comprometiendo recursos públicos para impulsar un sector que todavía no logra despegar comercialmente.
  • La medida reforzó el fuerte apoyo del Estado a la industria, incluso en un escenario marcado por avances acotados, proyectos piloto y una brecha persistente entre expectativas y ejecución real.

Política de Estado. El Presidente Boric ha defendido el hidrógeno verde como una política de Estado transversal, que trasciende a su administración.

  • “El avance del hidrógeno verde es una política de Estado. Nosotros estamos continuando algo que comenzó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que institucionalizó el gobierno del presidente Piñera y que hoy en nuestro Gobierno lo estamos consolidando”, afirmó en 2024 durante la inauguración del congreso nacional de la industria.
  • Ya en 2022, el mandatario había ido más allá, planteando que el Estado debía cumplir un rol protagónico en su desarrollo, con Enap como actor central, aunque advirtiendo que ello no debía replicar lógicas de zonas de sacrificio.

Escasos avances. Pese a ese impulso político, los avances concretos de la industria en Chile han sido más tímidos de lo que sugieren los anuncios oficiales. Según cifras de la Asociación Chilena de Hidrógeno Verde, a diciembre de 2025 existen 83 proyectos anunciados a nivel nacional, distribuidos entre producción, uso del hidrógeno y manufactura de componentes.

  • Sin embargo, solo 17 proyectos se encuentran actualmente operativos, y todos corresponden a iniciativas de escala piloto, orientadas principalmente a testear la viabilidad tecnológica y económica del hidrógeno y sus derivados.
  • La mayor parte de los proyectos de producción -los más relevantes desde el punto de vista exportador- siguen en etapas tempranas de desarrollo.
  • La geografía de estos proyectos muestra una dispersión relevante -31 en la zona norte, 29 en la zona centro y 23 en la zona sur-, pero no altera el diagnóstico central: Chile todavía no cuenta con proyectos de hidrógeno verde de escala industrial plenamente consolidados.
  • La brecha entre el relato estratégico y la realidad operativa se mantiene, incluso cuando el Estado ha reforzado los incentivos y ha asumido mayores riesgos fiscales para acelerar el proceso.

Desinflado mundial. Este desfase entre expectativas y resultados no es exclusivo de Chile. A nivel internacional, la industria del hidrógeno verde atraviesa un ajuste significativo de expectativas, tras varios años de fuerte entusiasmo.

  • Según el Financial Times, cerca de 60 grandes proyectos de hidrógeno bajo en carbono han sido cancelados o puestos en pausa solo este año, incluidos desarrollos liderados por gigantes como BP y ExxonMobil.
  • En conjunto, estos proyectos sumaban una capacidad anual de 4,9 millones de toneladas, más de cuatro veces la capacidad mundial actualmente instalada de hidrógeno limpio.
  • El retroceso de estas iniciativas responde a una combinación de costos en alza, falta de compradores dispuestos a pagar una prima verde y dificultades para escalar la infraestructura necesaria.
  • Empresas como BP, Exxon, Equinor, ArcelorMittal, Vattenfall y Shell han congelado o abandonado proyectos en distintas regiones, poniendo en duda la velocidad con que esta tecnología puede transformarse en un negocio rentable.
  • “La disposición a pagar una prima verde prácticamente se ha evaporado”, resumió Wood Mackenzie, reflejando un cambio de ánimo en el mercado.

Golpe de realidad. Bloomberg, en tanto, ha reforzado esta lectura más realista. De acuerdo con estimaciones de BloombergNEF, los costos del hidrógeno verde seguirán siendo elevados durante décadas, incluso bajo supuestos optimistas de reducción de precios. La plataforma ya advertía de aquello desde hace varios años, incluso señalaron que había que ajustar las expectativas respecto a esta industria.

  • Michael Liebreich, fundador de BloombergNEF, ha dicho que los próximos años estarán marcados por proyectos de hidrógeno verde que no se concretarán.
  • La producción mediante electrólisis con energías renovables continúa siendo considerablemente más cara que el hidrógeno convencional, lo que limita su adopción masiva sin subsidios persistentes o marcos regulatorios muy favorables.

Fuente: ex-ante.cl

CEO DE 122 HOMES DESTACA OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PATRIMONIAL EN VIVIENDAS USADAS EN MADRID

