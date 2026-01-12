MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE INICIA LA CUENTA REGRESIVA PARA UNA NUEVA FIESTA A LA CHILENA 2026 EN VILLA CERRO CASTILLO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas Rodríguez, informó a la ciudadanía sobre el lanzamiento oficial de la emblemática Fiesta a la Chilena, actividad que se desarrolló en Villa Cerro Castillo y que marca el inicio de uno de los eventos culturales más esperados del verano en la comuna.

El lanzamiento se realizó al ritmo de la cueca y el chamamé, y contó con la presencia de la alcaldesa Anahí Cárdenas, el delegado provincial Guillermo Ruíz, los concejales Edmundo Bilbao, Silvana Silva y Soraya Rojel, además del presidente del Club de Rodeo Chileno de Torres del Paine, reafirmando el carácter tradicional y comunitario de esta celebración.

Durante la actividad se dieron a conocer los primeros detalles de la festividad, la cual se llevará a cabo los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero en la capital comunal. La jornada de lanzamiento culminó con la presentación del payador Erick Oyarzun Uribe, quien fue el encargado de cerrar el encuentro cultural.

Finalmente, se informó que la programación completa de la Fiesta a la Chilena será difundida en los próximos días a través de las redes sociales oficiales del municipio, invitando a la comunidad y a los visitantes a estar atentos a las novedades de este tradicional evento estival.

