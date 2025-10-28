EN LA ANTESALA DEL DÍA MUNDIAL DEL ACV, DR. RAMIRO FERNÁNDEZ ADVIERTE SOBRE LA IMPORTANCIA DE RECONOCER LOS SÍNTOMAS Y ACTUAR A TIEMPO

En la víspera del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), el neurólogo y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Magallanes, Dr. Ramiro Fernández, conversó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, donde entregó información clave sobre cómo prevenir, reconocer y actuar a tiempo frente a esta urgencia médica.

Durante la entrevista, el especialista enfatizó la importancia de identificar de manera temprana los signos de un ACV, entre los cuales destacó la pérdida súbita de fuerza o sensibilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o comprender, y alteraciones en la visión o el equilibrio. “Reconocer los síntomas de un ACV y acudir de inmediato a urgencias puede salvar vidas”, advirtió el neurólogo, recordando que cada minuto que pasa sin atención médica implica un mayor daño cerebral.

Asimismo, el Dr. Fernández subrayó la necesidad de mantener hábitos saludables que reduzcan los factores de riesgo, como el control de la hipertensión arterial, el colesterol y la diabetes, además de evitar el tabaco y promover la actividad física regular.

Finalmente, el especialista del Hospital Clínico de Magallanes hizo un llamado a la comunidad a informarse y no minimizar los síntomas, especialmente en personas mayores o con antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. En ese sentido, recalcó que “el tiempo es cerebro”, lema que resume la urgencia y relevancia de actuar con rapidez ante cualquier sospecha de accidente cerebrovascular.



