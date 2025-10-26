Punta Arenas,
26 de octubre de 2025

CONVERSACIONES ANTÁRTICAS: UN PODCAST PARA CONVERSAR SOBRE LA ACTUALIDAD DEL CONTINENTE BLANCO

Instituto Antártico Chileno (INACH). ​

Podcast1

En un esfuerzo por difundir conocimiento y desmentir algunas fakes news sobre la Antártica, el Instituto Antártico Chileno (INACH) lanzó hace algún tiempo su nuevo podcast científico denominado "Conversaciones Antárticas". El espacio, disponible en el canal oficial de YouTube, es conducido por el periodista antártico Harry Díaz Barría y ya cuenta con cuatro capítulos.

 

"Este nuevo espacio busca que la gente común y corriente se pueda enterar de los avances de la ciencia antártica de una forma amena y distendida. Tenemos entrevistas, no solo a científicas y científicos, sino también a personal logístico y de otras áreas del quehacer polar", señala Díaz.

 

"Conversaciones Antárticas" se graba en el INACH y promete ser un espacio para explorar temas relevantes y actuales del Continente Blanco, un lugar mágico y con paisajes alucinantes, pero también es un lugar de trabajo de muchas personas que dedican su vida a entender sus misterios. "Queremos compartir historias y experiencias con el mundo y, al mismo tiempo, desmentir algunas de las fake news que circulan sobre la Antártica", añade Harry Díaz.

 

Los primeros cuatro episodios de "Conversaciones Antárticas" ya están disponibles en: https://www.youtube.com/@comunicacionesinach.

 

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).


MES DE LA ANTÁRTICA 2025: ¡INSCRIBE TU ACTIVIDAD Y SÉ PARTE DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTINENTE BLANCO!

