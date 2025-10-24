MR. SNACK RETOMA SU FUNCIONAMIENTO TRAS ROBO EN SUS INSTALACIONES

​Lamentamos informar a nuestra comunidad, clientes y proveedores que durante la noche del jueves 23 de octubre nuestro local Mr. Snack, ubicado en el interior del Club Hípico de Punta Arenas, fue víctima de un robo que provocó importantes daños materiales en sus instalaciones.



Los responsables forzaron el acceso al local, sustrajeron especies y ocasionaron destrozos, afectando parte de nuestro equipamiento y mobiliario. Afortunadamente, gracias al rápido trabajo de nuestro equipo y al apoyo recibido, hemos logrado recuperar la operatividad estamos atendiendo con normalidad.



Queremos agradecer profundamente las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido, y reafirmar nuestro compromiso con seguir entregando un servicio de calidad a toda la comunidad que nos acompaña día a día.



Agradecemos la comprensión de nuestros clientes, colaboradores y proveedores, y los esperamos nuevamente en Mr. Snack, en el Club Hípico de Punta Arenas, para seguir compartiendo buenos momentos juntos.



Atentamente,

Karim Jacob

Propietario – Mr. Snack

Club Hípico de Punta Arenas







