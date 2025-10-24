SOLO EXPEDICIONES Y SERNAPESCA CAPACITAN SOBRE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN EL SECTOR DE BAHÍA PUNTA CARRERA A BORDO DEL CATAMARÁN MAGALLANES 500

Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental y promover un turismo marítimo responsable en la Región de Magallanes, Solo Expediciones y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) desarrollaron una charla de capacitación sobre Áreas Marinas Protegidas y buenas prácticas de interacción con la fauna marina, en especial cuidado de avistamiento de Ballenas y Pingüinos de la zona.



La actividad fue impartida por don Santiago Astete, Jefe Regional de la Unidad de Conservación y Biodiversidad de SERNAPESCA Magallanes, y se llevó a cabo a bordo del Catamarán “Magallanes 500”, embarcación de propiedad de Solo Expediciones, en el sector de Bahía Punta Carrera, punto de ingreso y salida hacia el Parque Marino Francisco Coloane.



Durante la jornada se abordaron temas relacionados con las distancias de seguridad para el avistamiento de fauna marina, los procedimientos de observación responsable de ballenas y pingüinos, y la veda de especies protegidas, promoviendo así un enfoque integral de conservación y sostenibilidad en las operaciones turísticas.



El Directivo de Asuntos Marítimos de Solo Expediciones, don Guillermo Pérez Vega, destacó la relevancia de este trabajo conjunto:



“Para nosotros es fundamental que nuestras tripulaciones y guías estén permanentemente capacitadas en materia de conservación marina. Este tipo de iniciativas en coordinación con SERNAPESCA demuestran nuestro compromiso con la protección del ecosistema y con el desarrollo de un turismo sustentable en Magallanes.”



Esta fue la primera de una serie de charlas programadas para la presente temporada en Bahía Punta Carrera, destinadas a capacitar al personal del rubro del turismo marítimo que opera en las áreas marinas protegidas de la región.





