SLEP MAGALLANES ENTREGA OBRAS EN LA ESCUELA ESPECIAL ROTARIO PAUL HARRIS

​Con la satisfacción de toda la comunidad educativa se dieron por inaugurados los arreglos que en los últimos meses ejecutó el Servicio Local de Educación Pública Magallanes en la Escuela Especial Rotario Paul Harris y que representaron una inversión con recursos propios que superó los 224 millones de pesos.



“Tener cierres perimetrales, la calidad de las puertas y las ventanas, es un colegio que cuenta con altos estándares de seguridad y protección para los estudiantes y las condiciones necesarias para la calidad educativa. Así que muy felices en nombre de toda la comunidad educativa por el progreso que ha implicado estar en el Servicio Local de Educación Pública”, declaró la directora del establecimiento, la profesora Elizabeth Ulloa, resumiendo el sentir dentro del recinto.



De igual forma, la presidenta del Centro de Padres, Madres y Apoderados, Carolina Peralta, dijo que “es un cambio muy bueno y se agradece al sostenedor esto, de verdad que estaba como muy atrás la escuela pero ahora ya se nota que hay cambios”.



Los trabajos que se ejecutaron están entre los más importantes en los 56 años de historia de la escuela. Consistieron en el reemplazo y rediseño de 211 ventanas con perfil metálico por nuevas ventanas de doble vidrio hermético termo panel con marco de PVC, correspondientes a una superficie total de 444 metros cuadrados. También se incluyó el cambio de 12 puertas exteriores de aluminio por puertas de madera de lenga y el reemplazo de dos portones metálicos de acceso que no estaban operativos por nuevas estructuras.



En una ceremonia en la escuela se dieron por terminadas y entregadas las mejoras. En la ocasión, tanto la directora como la estudiante Mariana Yáñez Salgado destacaron el aporte de los trabajos para mejorar la calidad de vida y seguridad en el recinto educativo.



También lo resaltó el Secretario Regional Ministerial de Gobierno, Andro Mimica, quien agregó que “estos más de 200 millones de pesos que vienen a mejorar la infraestructura en la escuela Paul Harris vienen a dar dignidad no solamente a quienes están estudiando, a nuestros niños y niñas al interior del establecimiento, sino también a quienes están ejerciendo esta labor como educadores”.



Por su parte, el Secretario Regional Ministerial de Educación, Valentín Aguilera, añadió que “estamos muy contentos de acompañar estas buenas noticias que nos entrega la educación pública, particularmente en obras que entregan mejoras en las condiciones de seguridad y también en la vida cotidiana. Sabemos, y lo hemos conversado con su directora, que las mejoras que se han efectuado desde el Servicio Local de Educación Pública efectivamente les han cambiado las condiciones de trabajo y por eso estamos muy contentos de acompañar este proceso”.



La Escuela Especial Rotario Paul Harris tiene una matrícula de 90 estudiantes, desde educación parvularia hasta el nivel de taller laboral.



