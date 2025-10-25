Punta Arenas,
25 de octubre de 2025

EVELYN MATTHEI PRESENTA PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA: “VOY A SER LA PRESIDENTA DEL TRABAJO Y EL TRABAJO EMPIEZA CON ESTE PLAN DE OBRAS”

La propuesta incluye reactivar US$100 mil millones en proyectos y llevar obras concretas a todas las regiones. ​

IMAGEN

La candidata presidencial Evelyn Matthei presentó este viernes desde la Región del Biobío un Plan Nacional de Infraestructura, una propuesta que busca reactivar la inversión, generar empleo y mejorar la calidad de vida de las familias chilenas a través de obras públicas en todo el país.

“Nos estamos comprometiendo con obras que comiencen y terminen, con presupuesto y fechas claras. Cada hospital, cada camino, cada casa es una promesa cumplida. Voy a ser la presidenta del trabajo y para ello no vamos a seguir esperando mientras los papeles se pasean por las oficinas. Chile necesita volver a creer, y eso se logra cumpliendo, no prometiendo”, dijo Matthei, quien estuvo acompañada por el vocero programático de infraestructura, Clemente Pérez, el Gobernador Sergio Giacaman y candidatos del sector.

El primer eje del proyecto busca destrabar la burocracia que frena proyectos estratégicos. Para ello, se creará una Unidad de Permisos en Presidencia, se reformará el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para otorgarle autonomía técnica y plazos claros, y se implementará un sistema digital, simple y predecible de permisos.

Además, comprometió reactivar US$100 mil millones en proyectos y llevar obras concretas a todas las regiones.

El segundo eje “Infraestructura para el bienestar”, propone la construcción de 400 mil nuevas viviendas y la mejora de otras 400 mil. Además, se contempla la recuperación de espacios públicos en 40 barrios afectados por el narcotráfico, la construcción de cinco nuevas cárceles —tres de ellas de alta seguridad—, y una ambiciosa agenda hospitalaria que busca, al 2030, terminar 30 hospitales, dejar 30 en construcción y 30 en diseño.

En materia de salud primaria, se impulsará el Plan 100-100-100, con igual número de centros de salud construidos, en obras y en diseño. También se proyecta la construcción de 200 nuevos sistemas de Agua Potable Rural, beneficiando a más de 110 mil personas.

El tercer eje “Un solo Chile conectado y unido”, apunta a fortalecer la infraestructura logística y de conectividad. Incluye el desarrollo de puertos estratégicos en San Antonio, Valparaíso y el Biobío, la extensión de la Ruta 5 de alto estándar desde Arica hasta Quellón, y el impulso a trenes suburbanos y de carga.

También considera la pavimentación de 10 mil kilómetros de caminos rurales y el 100% de conectividad digital para escuelas, postas y centros de salud, con fibra óptica y red 5G en todas las comunas.

Finalmente, Matthei anunció un Plan Nacional de Desalación y Embalses, que contempla la construcción de 4 plantas desaladoras, 8 embalses mayores y 354 menores. Se avanzará hacia una red energética más resiliente y se impulsará la inversión en Hidrógeno Verde.

Además, se desarrollarán obras para mitigar los efectos de la crisis climática, como infraestructura de prevención de incendios, control aluvional, parques inundables y protección de riberas.

Valoración por carta presentada

Durante la mañana de este viernes, se dio a conocer una carta presentada por más de 100 figuras de centro e izquierda donde respaldan la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

“A esas personas que firmaron yo se los agradezco de corazón. Ellos son de izquierda o de centro izquierda y no renuncian a esos principios. Chile está con tantos problemas que necesitamos a toda la gente de buena voluntad de todos los sectores posibles para sacar a Chile adelante”, expresó Matthei.

“Necesitamos orden, sacar a la gente que no sabe hacer la pega del Estado y en el fondo poner nuevamente a Chile en marcha. Sé conversar, pero también sé tomar decisiones y poner orden”, agregó.

ANEXO 2: OBRAS NACIONALES

ID

Región

Nombre del Proyecto

Sector

Inversión Estimativa (MM USD)

1

Arica y Parinacota / Tarapacá

Ruta 5 Tramo Iquique - Arica

Transporte (Vialidad)

$436

2

Tarapacá

Nuevo Hospital Regional de Iquique

Salud

$300

3

Antofagasta

Parque Industrial La Negra

Infraestructura Pública

$200

4

Atacama

Embalse Lautaro (recarga de acuíferos)

Recursos Hídricos

$15

5

Coquimbo

Embalse El Canelillo

Recursos Hídricos

$477

6

Valparaíso

Periférica Valparaíso

Transporte (Vialidad)

$815

7

Metropolitana

Anillo Orbital Metropolitano (Orbital Sur + Ruta Orbital Norponiente)

Transporte (Vialidad)

$1.747

8

Metropolitana

Hospital Metropolitano Norte

Salud

$250

9

O’Higgins

Conectividad Rancagua-Machalí Vía Transporte Público

Transporte (Movilidad)

$172

10

Maule

Embalse La Jaula

Recursos Hídricos

$377

11

Ñuble

Centro Oncológico Chillán

Salud

$70

12

Biobío

Interconexión Vial Copiulemu - Hualqui - Puerto Coronel

Transporte (Vialidad)

$774

13

La Araucanía

Rutas del Villarrica (Ruta 199)

Transporte (Vialidad)

$524

14

La Araucanía-Aysén

Red de Calefacción Distrital en Temuco-Coyhaique

Infraestructura Pública

$176

15

Los Ríos

Nuevo Hospital Base de Valdivia

Salud

$304

16

Los Lagos

Ruta Metropolitana Puerto Montt

Transporte

$326

17

Aysén

Ruta 7 Tramo Cruce Cabeza - Villa Ortega

Transporte

$36

18

Magallanes

Aeródromo Puerto Natales

Transporte (Aeroportuario)

$75

19

Relevancia Nacional

Corredor Bioceánico: Tramo Calama – Paso Jama + Plataforma Multimodal B400

Transporte (Vialidad)

$653

20

Relevancia Nacional

Puerto Exterior San Antonio (Fase 0)

Logística

$1.500

21

Relevancia Nacional

Línea de Transmisión Kimal-Lo Aguirre

Energía

$1.400

22

Relevancia Nacional

Plan Infraestructura Penitenciaria

Seguridad

$3.587

23

Relevancia Nacional

Plan Infraestructura de Pasos Fronterizos

Logística / Seguridad

$400

24

Relevancia Nacional

Plan Infraestructura Atención Primaria de Salud (APS)

Salud

$559

25

Relevancia Nacional

Plan Nacional de Teleféricos

Transporte (Movilidad)

$250

26

Relevancia Nacional

Plan Infraestructura Educacional (SLEP)

Educación

$400

27

Relevancia Nacional

Plan Nacional de Parques Urbanos

Cultura / Espacios Públicos

$180

28

Relevancia Nacional

Plan Infraestructura Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM)

Salud

$400

29

Relevancia Nacional

Plan Nacional de Infraestructura Cultural

Cultura

$180

30

Relevancia Nacional

Plan Nacional de Centros Logísticos de Medicamentos e Insumos APS y Red Hospitalaria (CNEP)

Salud

$150


