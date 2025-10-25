EVELYN MATTHEI PRESENTA PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA: “VOY A SER LA PRESIDENTA DEL TRABAJO Y EL TRABAJO EMPIEZA CON ESTE PLAN DE OBRAS”

La candidata presidencial Evelyn Matthei presentó este viernes desde la Región del Biobío un Plan Nacional de Infraestructura, una propuesta que busca reactivar la inversión, generar empleo y mejorar la calidad de vida de las familias chilenas a través de obras públicas en todo el país.

“Nos estamos comprometiendo con obras que comiencen y terminen, con presupuesto y fechas claras. Cada hospital, cada camino, cada casa es una promesa cumplida. Voy a ser la presidenta del trabajo y para ello no vamos a seguir esperando mientras los papeles se pasean por las oficinas. Chile necesita volver a creer, y eso se logra cumpliendo, no prometiendo”, dijo Matthei, quien estuvo acompañada por el vocero programático de infraestructura, Clemente Pérez, el Gobernador Sergio Giacaman y candidatos del sector.

El primer eje del proyecto busca destrabar la burocracia que frena proyectos estratégicos. Para ello, se creará una Unidad de Permisos en Presidencia, se reformará el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para otorgarle autonomía técnica y plazos claros, y se implementará un sistema digital, simple y predecible de permisos.

Además, comprometió reactivar US$100 mil millones en proyectos y llevar obras concretas a todas las regiones.

El segundo eje “Infraestructura para el bienestar”, propone la construcción de 400 mil nuevas viviendas y la mejora de otras 400 mil. Además, se contempla la recuperación de espacios públicos en 40 barrios afectados por el narcotráfico, la construcción de cinco nuevas cárceles —tres de ellas de alta seguridad—, y una ambiciosa agenda hospitalaria que busca, al 2030, terminar 30 hospitales, dejar 30 en construcción y 30 en diseño.

En materia de salud primaria, se impulsará el Plan 100-100-100, con igual número de centros de salud construidos, en obras y en diseño. También se proyecta la construcción de 200 nuevos sistemas de Agua Potable Rural, beneficiando a más de 110 mil personas.

El tercer eje “Un solo Chile conectado y unido”, apunta a fortalecer la infraestructura logística y de conectividad. Incluye el desarrollo de puertos estratégicos en San Antonio, Valparaíso y el Biobío, la extensión de la Ruta 5 de alto estándar desde Arica hasta Quellón, y el impulso a trenes suburbanos y de carga.

También considera la pavimentación de 10 mil kilómetros de caminos rurales y el 100% de conectividad digital para escuelas, postas y centros de salud, con fibra óptica y red 5G en todas las comunas.

Finalmente, Matthei anunció un Plan Nacional de Desalación y Embalses, que contempla la construcción de 4 plantas desaladoras, 8 embalses mayores y 354 menores. Se avanzará hacia una red energética más resiliente y se impulsará la inversión en Hidrógeno Verde.

Además, se desarrollarán obras para mitigar los efectos de la crisis climática, como infraestructura de prevención de incendios, control aluvional, parques inundables y protección de riberas.

Valoración por carta presentada

Durante la mañana de este viernes, se dio a conocer una carta presentada por más de 100 figuras de centro e izquierda donde respaldan la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

“A esas personas que firmaron yo se los agradezco de corazón. Ellos son de izquierda o de centro izquierda y no renuncian a esos principios. Chile está con tantos problemas que necesitamos a toda la gente de buena voluntad de todos los sectores posibles para sacar a Chile adelante”, expresó Matthei.

“Necesitamos orden, sacar a la gente que no sabe hacer la pega del Estado y en el fondo poner nuevamente a Chile en marcha. Sé conversar, pero también sé tomar decisiones y poner orden”, agregó.

ANEXO 2: OBRAS NACIONALES

ID Región Nombre del Proyecto Sector Inversión Estimativa (MM USD) 1 Arica y Parinacota / Tarapacá Ruta 5 Tramo Iquique - Arica Transporte (Vialidad) $436 2 Tarapacá Nuevo Hospital Regional de Iquique Salud $300 3 Antofagasta Parque Industrial La Negra Infraestructura Pública $200 4 Atacama Embalse Lautaro (recarga de acuíferos) Recursos Hídricos $15 5 Coquimbo Embalse El Canelillo Recursos Hídricos $477 6 Valparaíso Periférica Valparaíso Transporte (Vialidad) $815 7 Metropolitana Anillo Orbital Metropolitano (Orbital Sur + Ruta Orbital Norponiente) Transporte (Vialidad) $1.747 8 Metropolitana Hospital Metropolitano Norte Salud $250 9 O’Higgins Conectividad Rancagua-Machalí Vía Transporte Público Transporte (Movilidad) $172 10 Maule Embalse La Jaula Recursos Hídricos $377 11 Ñuble Centro Oncológico Chillán Salud $70 12 Biobío Interconexión Vial Copiulemu - Hualqui - Puerto Coronel Transporte (Vialidad) $774 13 La Araucanía Rutas del Villarrica (Ruta 199) Transporte (Vialidad) $524 14 La Araucanía-Aysén Red de Calefacción Distrital en Temuco-Coyhaique Infraestructura Pública $176 15 Los Ríos Nuevo Hospital Base de Valdivia Salud $304 16 Los Lagos Ruta Metropolitana Puerto Montt Transporte $326 17 Aysén Ruta 7 Tramo Cruce Cabeza - Villa Ortega Transporte $36 18 Magallanes Aeródromo Puerto Natales Transporte (Aeroportuario) $75 19 Relevancia Nacional Corredor Bioceánico: Tramo Calama – Paso Jama + Plataforma Multimodal B400 Transporte (Vialidad) $653 20 Relevancia Nacional Puerto Exterior San Antonio (Fase 0) Logística $1.500 21 Relevancia Nacional Línea de Transmisión Kimal-Lo Aguirre Energía $1.400 22 Relevancia Nacional Plan Infraestructura Penitenciaria Seguridad $3.587 23 Relevancia Nacional Plan Infraestructura de Pasos Fronterizos Logística / Seguridad $400 24 Relevancia Nacional Plan Infraestructura Atención Primaria de Salud (APS) Salud $559 25 Relevancia Nacional Plan Nacional de Teleféricos Transporte (Movilidad) $250 26 Relevancia Nacional Plan Infraestructura Educacional (SLEP) Educación $400 27 Relevancia Nacional Plan Nacional de Parques Urbanos Cultura / Espacios Públicos $180 28 Relevancia Nacional Plan Infraestructura Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) Salud $400 29 Relevancia Nacional Plan Nacional de Infraestructura Cultural Cultura $180 30 Relevancia Nacional Plan Nacional de Centros Logísticos de Medicamentos e Insumos APS y Red Hospitalaria (CNEP) Salud $150

