EVELYN MATTHEI LLAMA A DEJAR LOS EXTREMOS Y AVANZAR CON DIÁLOGO: “LA MAYOR FUERZA DE NUESTRO PAÍS ES SU GENTE”

​La candidata presidencial Evelyn Matthei participó este martes del Encuentro

Nacional de la Empresa, donde enfatizó sus prioridades en materia de combate

contra la inmigración ilegal y gobernabilidad alejada de los extremos.



​“No te pido que pienses como yo, pero te pido que trabajemos juntos para resolver

los problemas de Chile. Los invito a un nuevo pacto: el Estado fijando certezas, y

la empresa creando oportunidades. Haremos que cada familia sienta que su

esfuerzo vale la pena. Mi compromiso es claro, hablar con la verdad, gobernar con

transparencia y construir desde el diálogo, no desde el enfrentamiento”, dijo

Matthei.







​La candidata recordó su compromiso con la seguridad y el combate contra la

delincuencia. Para eso enfatizó sus medidas en el control de la frontera, con

aviones no tripulados, tecnología, Fuerzas Armadas y de orden, coordinación con

municipios y presencia real del Estado en todo el país. Además, estableció que

expulsará a 10.000 inmigrantes que ya tienen orden de salida, y 3.000 presos

extranjeros de países que aseguran que cumplirán la condena en ellos.



​Intervenciones con otros candidatos



​La candidata presidencial respondió ante la pregunta de Harold Mayne-Nicholls

según el concepto de “confianza”, recordando la importancia de dejar los

enfrentamientos de extremos políticos y que el deber está en poner el foco en los

problemas que enfrentan hoy los chilenos.



​Asimismo, recordó su labor como alcaldesa, donde alcanzó acuerdos con diversos

sectores políticos.



​“Lo que yo sueño es que fijemos cuáles son las prioridades más importantes de

Chile y las trabajemos todos unidos para sacar a Chile adelante”, dijo la

exalcaldesa.



​A Evelyn Matthei le correspondió preguntar a José Antonio Kast. "Yo sufrí por los

ataques de bots de republicanos, pero te escuché en la radio, escuché tus

explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página”. Tras

esto, le consultó; “Quisiera saber básicamente por qué te negaste junto con el

Partido Comunista a firmar el Acuerdo por la Paz el día 15 de noviembre".



​“Chile tiene problemas, sí. Pero no está derrotado. La mayor fuerza de nuestro país

es su gente. Solo saldremos adelante si ponemos a Chile por encima de los

partidos. Chile, un solo equipo”, concluyó.



​

