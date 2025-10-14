Punta Arenas,
14 de octubre de 2025

EVELYN MATTHEI LLAMA A DEJAR LOS EXTREMOS Y AVANZAR CON DIÁLOGO: “LA MAYOR FUERZA DE NUESTRO PAÍS ES SU GENTE”

​Además, llamó a superar la polarización política y avanzar en soluciones concretas a los problemas que afectan a las familias chilenas.

matthei

​La candidata presidencial Evelyn Matthei participó este martes del Encuentro
Nacional de la Empresa, donde enfatizó sus prioridades en materia de combate
contra la inmigración ilegal y gobernabilidad alejada de los extremos.

​“No te pido que pienses como yo, pero te pido que trabajemos juntos para resolver
los problemas de Chile. Los invito a un nuevo pacto: el Estado fijando certezas, y
la empresa creando oportunidades. Haremos que cada familia sienta que su
esfuerzo vale la pena. Mi compromiso es claro, hablar con la verdad, gobernar con
transparencia y construir desde el diálogo, no desde el enfrentamiento”, dijo
Matthei.


​La candidata recordó su compromiso con la seguridad y el combate contra la
delincuencia. Para eso enfatizó sus medidas en el control de la frontera, con
aviones no tripulados, tecnología, Fuerzas Armadas y de orden, coordinación con
municipios y presencia real del Estado en todo el país. Además, estableció que
expulsará a 10.000 inmigrantes que ya tienen orden de salida, y 3.000 presos
extranjeros de países que aseguran que cumplirán la condena en ellos.

​Intervenciones con otros candidatos

​La candidata presidencial respondió ante la pregunta de Harold Mayne-Nicholls
según el concepto de “confianza”, recordando la importancia de dejar los
enfrentamientos de extremos políticos y que el deber está en poner el foco en los
problemas que enfrentan hoy los chilenos.

​Asimismo, recordó su labor como alcaldesa, donde alcanzó acuerdos con diversos
sectores políticos.

​“Lo que yo sueño es que fijemos cuáles son las prioridades más importantes de
Chile y las trabajemos todos unidos para sacar a Chile adelante”, dijo la
exalcaldesa.

​A Evelyn Matthei le correspondió preguntar a José Antonio Kast. "Yo sufrí por los
ataques de bots de republicanos, pero te escuché en la radio, escuché tus
explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página”. Tras
esto, le consultó; “Quisiera saber básicamente por qué te negaste junto con el
Partido Comunista a firmar el Acuerdo por la Paz el día 15 de noviembre".

​“Chile tiene problemas, sí. Pero no está derrotado. La mayor fuerza de nuestro país
es su gente. Solo saldremos adelante si ponemos a Chile por encima de los
partidos. Chile, un solo equipo”, concluyó.


“NO PODEMOS DEPENDER DE LOS GOBIERNOS DE TURNO”: CANDIDATA A DIPUTADA VERONICA AGUILAR PROPONE SUBSIDIO PERMANENTE AL CABOTAJE PARA MAGALLANES

