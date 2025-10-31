Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

31 de octubre de 2025

EVELYN MATTHEI: “VAMOS A PONER TODO EL DINERO QUE HAYA QUE PONER PARA TERMINAR CON LA INMIGRACIÓN ILEGAL”

La candidata anunció que estará en la frontera norte el primer día de su Gobierno para implementar las primeras medidas de control y cierre. ​

IMAGEN

En una visita a Iquique, la candidata presidencial Evelyn Matthei presentó este jueves un conjunto de medidas para poner fin a la inmigración ilegal y blindar las fronteras del país.

“Quiero ser súper clara. Vamos a poner todo el dinero que haya que poner para terminar con la inmigración ilegal y con la internación de armamento y de drogas a través de nuestras fronteras. Vamos a invertir 2.500 millones de dólares, una cifra histórica, nunca se ha invertido tanto dinero en seguridad ciudadana. Esto es urgente, porque de otra manera nuestro país no va a tener vuelta atrás”, dijo Matthei en un acto en Alto Hospicio.

La candidata anunció que el primer día de Gobierno estará en la frontera norte para liderar personalmente la puesta en marcha del plan.

“Prometo que esa noche, el 11 de marzo, cuando haya asumido como presidenta, voy a estar en Arica y al día siguiente en Tarapacá. Asegurándome que las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y todo el mundo tengan lo que sea necesario para parar esta ola de inmigración ilegal que tiene a los chilenos al borde de lo que pueden soportar”, afirmó.

Matthei agregó que el primer día ingresará el proyecto para crear la Policía Militar Fronteriza y se aumentará el tiempo de retención de inmigrantes irregulares para impedir fugas y facilitar expulsiones. Además, se iniciará la instalación de centros de expulsión con biometría para identificar a todos los inmigrantes irregulares.

De inmediato comenzará la reubicación y reclasificación de presos por peligrosidad, con un régimen penitenciario estricto para los jefes del narcotráfico, quienes estarán aislados y sin acceso a internet ni visitas.

“Tengo un compromiso total. Vamos a poner todo el dinero que sea necesario, toda la fuerza que sea necesaria, y toda la experiencia que tengo y también la voluntad, para de una vez por todas cerrar la inmigración ilegal”, aseguró Matthei.

En los primeros 100 días de Gobierno se expulsará del país a los primeros 1.000 reos extranjeros, de un total de 3.000, y comenzará la salida de todos los inmigrantes ilegales con orden judicial o administrativa.

El plan también considera el uso de aviones no tripulados, helicópteros, cámaras térmicas, satélites y radares, entre otras tecnologías, para anticipar, detectar y prevenir el ingreso ilegal al país.

“Voy a poner todos los recursos necesarios para imponer el orden. Lo sabemos hacer y lo vamos a hacer”, concluyó Matthei.


mattheimujeres (1)

EVELYN MATTHEI ANUNCIA IMPULSO AL TRABAJO DE LAS MUJERES ANTE ALTO DESEMPLEO: “EN ESTE GOBIERNO LAS MUJERES HAN RETROCEDIDO, NOSOTROS LAS VAMOS A SACAR ADELANTE”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS INICIÓ CON ÉXITO RENOVACIÓN ONLINE DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Leer Más

Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


TRÁMITE DIGITAL DE TRÁNSITO (5)
nuestrospodcast
PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
IMG_20251030_080319

HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN Y CONAF IMPULSAN PROYECTO DE ARBORIZACIÓN COMUNITARIO PARA TRANSFORMAR SU ENTORNO EN PUERTO NATALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Hospital-Puerto-Natales-10-scaled

MUNICIPIO DE NATALES EXPRESA GRAN PREOCUPACIÓN POR FALLA DE ESCÁNER EN HOSPITAL LOCAL EN VÍSPERAS DE LAS "TRES HORAS DE NATALES"

veroaguilar

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250