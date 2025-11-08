Punta Arenas,
8 de noviembre de 2025

EVELYN MATTHEI AUMENTARÁ PGU PARA ADULTOS MAYORES CON DEPENDENCIA SEVERA Y TRIPLICARÁ PAGOS PARA CUIDADORAS

La candidata aumentará la PGU a $300 mil para las personas con dependencia severa y triplicará el pago a las mujeres cuidadoras a $100 mil. ​

IMAGEN

La candidata presidencial Evelyn Matthei anunció este martes que aumentará la PGU a $300 mil para las personas con dependencia severa y que triplicará el pago a las mujeres cuidadoras a $100 mil, para visibilizar el esfuerzo de miles de cuidadoras y aliviar la carga laboral de estas.

Matthei señaló que la PGU aumentará desde $250 mil a $300 mil mensuales para personas de más de 75 años con dependencia funcional severa, una medida que beneficiará a más de 95 mil adultos mayores en esta situación. Además, la candidata triplicará de $33.000 a $100.000 el pago a las mujeres cuidadoras.

“La PGU es una de las grandes políticas sociales de los últimos años. Vamos a protegerla y vamos a fortalecerla”, dijo Matthei junto a la ex Primera Dama Cecilia Morel, en un encuentro con adultos mayores en la comuna de San Miguel.

“En Chile hay más de 200 mil adultos mayores que ya no pueden realizar por sí solos actividades básicas como vestirse, alimentarse o movilizarse. Detrás de cada uno de ellos, casi siempre hay una mujer —una hija, esposa o vecina— que cuida en silencio, sin descanso y muchas veces sin apoyo. La nueva PGU del Cuidado nace para reconocer ese esfuerzo invisible y aliviar la carga que hoy enfrentan miles de familias. Porque un país digno se mide por cómo trata a quienes ya lo dieron todo”, agregó.

La candidata también presentó otras medidas que fortalecerán el apoyo a cuidadoras, aumentando la cobertura y calidad de los servicios.

Para los adultos mayores, además se comprometió a establecer un centro diurno por cada comuna del país y un plan de mejoramiento de viviendas para mejorar la accesibilidad.

La candidata tuvo un especial reconocimiento a Cecilia Morel por su trabajo por los adultos mayores: “Quiero hacerle un especial reconocimiento a Cecilia Morel. A través de su trabajo como Primera Dama, nos enseñó el respeto por los adultos mayores y la importancia de valorarlos, agradecerles y cuidarlos”.

“Los invito a un nuevo trato con los adultos mayores basado en reconocer que vivir más es una oportunidad para construir un país más justo, solidario y moderno”, concluyó la candidata.


cmaldonado

EX MINISTRO CARLOS MALDONADO PLANTEA QUE EVELYN MATTHEI PODRÍA ENCABEZAR "UN GOBIERNO DE ACUERDOS"

PUNTA ARENAS Y LAS CONDES FORTALECEN ALIANZA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

Leer Más

MINVU ANUNCIA SEGUNDO LLAMADO 2025 DEL SUBSIDIO HABITACIONAL PARA SECTORES MEDIOS DS1

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

EVELYN MATTHEI AUMENTARÁ PGU PARA ADULTOS MAYORES CON DEPENDENCIA SEVERA Y TRIPLICARÁ PAGOS PARA CUIDADORAS

