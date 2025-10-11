EVELYN MATTHEI FELICITA A MARÍA CORINA MACHADO POR PREMIO NOBEL DE LA PAZ POR SU LUCHA POR VENEZUELA: “LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD HOY TIENEN ROSTRO DE MUJER”

En un conversatorio con ChileMujeres, Matthei también presentó propuestas para impulsar el empleo femenino, mejorar la conciliación laboral y reforzar la seguridad.

La candidata presidencial Evelyn Matthei participó este viernes en un conversatorio de ChileMujeres, donde destacó el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, por su lucha por la democracia y la libertad en Venezuela.

“Estoy maravillada con que le hayan dado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, una mujer con un coraje, con una inteligencia y una gracia que ha luchado por su país poniendo incluso en riesgo su propia vida. La felicito y espero que su lucha por devolver la democracia, la paz y la tranquilidad a su país, se haga realidad”, dijo Matthei.

La candidata presentó sus propuestas para las mujeres, con foco en impulsar el empleo femenino, mejorar la conciliación laboral y reforzar la seguridad.

La exalcaldesa de Providencia destacó que uno de los pilares de su campaña es la seguridad, con un enfoque especial en la protección de las mujeres. Su programa contempla una serie de medidas concretas orientadas a que ellas puedan volver a caminar tranquilas por las calles, como la mejora de la iluminación en veredas, cámaras en paraderos y la instalación de botones SOS en puntos estratégicos.

"No tengan dudas que una mujer puede ser más mano dura contra el crimen”, dijo.

Durante su presentación, Matthei expresó su respaldo al proyecto de Sala Cuna Universal y propuso complementar esta iniciativa con un subsidio directo a las trabajadoras que opten por no usar una sala cuna, dándoles así la libertad de decidir el tipo de cuidado que prefieren para sus hijos, ya sea familiar, comunitario o particular.

Asimismo, presentó un conjunto de medidas orientadas a promover una mayor flexibilidad laboral, con el objetivo de facilitar la conciliación entre la vida familiar y el trabajo.

“Nuestra agenda busca unir a las mujeres y no dividirlas. Hacernos cargo de las urgencias que enfrentamos. No están solas, vamos a acompañarlas. Queremos a las mujeres seguras, libres, con sueños, felices, con la posibilidad de sacar adelante sus proyectos: sus estudios, familias, hijos, trabajo y sus organizaciones”, concluyó.



