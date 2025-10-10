MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INTERVIENE PARQUE RADA POR OCUPACIÓN ILEGAL Y RESIDUOS PELIGROSOS

Durante la mañana de este jueves, la Municipalidad de Punta Arenas llevó a cabo un amplio operativo en la intersección de calle Emilio Covacevich con pasaje Onofre Cisternas, debido a la presencia de vehículos en el sector y a la ocupación ilegal de un Bien Nacional de Uso Público por parte de un taller clandestino. La fiscalización resultó en el retiro de vehículos, una citación al Juzgado de Policía Local por ejercer actividad comercial sin patente, y diversas infracciones por incumplimiento de la Ordenanza de Aseo y Ornato de la comuna.

Sobre este espacio, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló: "Había sido ocupado ilegalmente, y hay una persona que tiene un taller clandestino, a vista y paciencia de todos los vecinos. Comenzamos en 2020-2021 con gestiones para que lo desocupara, justamente pensando en que el bien común debe primar. Este podría ser el parque que este sector merece, y sería el único parque urbano en el sector central poniente de nuestra ciudad. Pasó el tiempo, tuvimos que adecuarnos a nuevas medidas, pero esta persona siguió trabajando, llenando de vehículos usados el lugar, desarmándolos. Y llegó el momento de decir, hasta aquí llegamos. Por tanto, un grupo de directores y personal municipal acudió al lugar únicamente para hacer cumplir la ley y la ordenanza".

Respecto al despliegue municipal, el director de Obras, Alex Saldivia, indicó que se pudo constatar, según los planos, que esta construcción irregular se encuentra sobre un bien de uso público. "En ese contexto, hoy solicitamos que se produzca el desalojo del lugar en un plazo máximo de 10 días. De no cumplirse, procederemos conforme lo establece la normativa aplicable a los bienes nacionales de uso público. Esto es equivalente a estar instalado en una plaza, calle u otro espacio similar. Nosotros procederemos a enviar camiones y realizar el desalojo correspondiente".

Además, el taller clandestino presenta características de desarmaduría y está funcionando sin patente, así lo indicó Ricardo Barría, encargado de Rentas y Patentes del municipio: "Al no contar con la patente, se cursó la infracción, lo que no significa que pueda seguir funcionando en ese lugar. Está ocupando ilegalmente un espacio que corresponde a un bien nacional de uso público, por lo tanto, no es factible otorgar ninguna patente en esa ubicación".

En la misma línea, desde la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato informaron que se cursaron dos infracciones. "La primera fue por vulnerar el artículo número 2 de la Ordenanza de Aseo y Ornato de la comuna, al disponer residuos en bienes nacionales de uso público. La segunda fue por disponer residuos peligrosos en dichos bienes, tales como aceites, baterías y neumáticos", explicó su director, Christian Muñoz, quien además indicó que, debido a la presencia de residuos peligrosos, se ofició a la Seremi de Salud para que evalúe la situación y tome las acciones correspondientes.

Asimismo, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, director de Seguridad Pública, señaló que la mayoría de los reclamos vecinales ingresaron a través de la línea 800 800 134, informando sobre la existencia de un taller clandestino y la permanencia prolongada de vehículos en desarme. "Nosotros, como Seguridad Ciudadana, notificamos el retiro de 12 vehículos que se encontraban en el lugar. Sin embargo, al momento del operativo, constatamos que los propietarios ya habían retirado 11 de ellos, por lo que solo trasladamos uno a los corrales municipales".

Finalmente, desde la Dirección de Tránsito se informó que, durante las próximas semanas, se instalarán 12 metros de barreras y 9 topes, con el objetivo de impedir el ingreso y posterior abandono de vehículos en este punto.

