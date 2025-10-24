Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

24 de octubre de 2025

SEGURIDAD PRIMERO: SENADOR KARIM BIANCHI PEDIRÁ URGENCIA PARA PROYECTO QUE AUTORIZA DETECTORES DE METALES EN COLEGIOS Y HOSPITALES

El parlamentario adelantó que pedirá que la iniciativa sea discutida y votada a la brevedad en el Senado, afirmando con firmeza que el país no puede seguir indiferente ante el aumento de la violencia en colegios y centros de salud, y que es hora de tomar medidas concretas para proteger a estudiantes, trabajadores y pacientes.

FOTO BIANCHI

El senador independiente por Magallanes, Karim Bianchi, anunció que solicitará urgencia en la tramitación del proyecto de ley que autoriza la instalación de detectores de metales en establecimientos educacionales y centros de salud, luego de que la iniciativa fuera aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados.


La propuesta, que busca prevenir el ingreso de armas y reforzar la seguridad en espacios públicos esenciales, obtuvo 94 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones, y ahora continuará su segundo trámite constitucional en el Senado.


Bianchi fue enfático en señalar que no se puede seguir tolerando hechos de violencia en lugares donde las personas deberían sentirse seguras, especialmente en colegios y hospitales, "ya está bueno de mirar hacia el lado. No podemos permitir que nuestros niños vayan al colegio con miedo, ni que los trabajadores de la salud atiendan a personas sin saber si están expuestos a una agresión. La seguridad tiene que ser la prioridad número uno del Estado", sostuvo el parlamentario.


El senador por Magallanes agregó que solicitará que el proyecto sea tramitado con la máxima urgencia para que llegue a la sala del Senado lo antes posible, "voy a pedir que este proyecto tenga la urgencia que merece. No hay excusas para demorar una medida que apunta directamente a proteger vidas. Cada día que pasa sin actuar, estamos dejando a miles de personas expuestas a la violencia", advirtió.


El legislador independiente destacó además que el uso de detectores de metales no vulnera derechos fundamentales, siempre que se apliquen protocolos adecuados y respetuosos, tal como ha establecido la Corte de Apelaciones de Valparaíso, "aquí no se trata de vulnerar libertades, se trata de garantizar algo básico: el derecho a vivir y trabajar en paz. Chile no puede seguir normalizando la violencia. Debemos tomar medidas reales, no discursos vacíos", enfatizó.


Finalmente, el senador Karim Bianchi aseguró que este proyecto representa una señal clara de que la seguridad debe anteponerse a cualquier cálculo político o burocrático: "La gente está cansada de promesas y excusas. Es momento de actuar con decisión. No vamos a permitir que la violencia siga ganando terreno en nuestros colegios ni en nuestros hospitales", cerró Bianchi.


riquelmeducci

CANDIDATO A DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME CRITICA GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD: “LA DROGA ESTÁ PASANDO COMO PEDRO POR SU CASA EN MAGALLANES”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CON VISTO BUENO DEL SEA, HIF SE ACERCA A CONCRETAR EL MAYOR PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Leer Más

​A poco más de dos años de su ingreso a Evaluación ambiental, la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF Global -que involucra una inversión de US$ 830 millones- selló una etapa clave. Sería el primer gran proyecto vinculado al hidrógeno verde en la Región de Magallanes. 

​A poco más de dos años de su ingreso a Evaluación ambiental, la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF Global -que involucra una inversión de US$ 830 millones- selló una etapa clave. Sería el primer gran proyecto vinculado al hidrógeno verde en la Región de Magallanes. 

carbononeutral
nuestrospodcast
aguasmagallanesobras

IMPORTANTE AVANCE DE NUEVA RED DE RECOLECCIÓN SANITARIA EN SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
DÍA DEL PATRIMONIO

CARTELERA CULTURAL 25 OCTUBRE

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-10-24 at 4

CARABINEROS AL FIN DEL MUNDO ABORDÓ LOS AVANCES EN CIENCIAS FORENSES Y EL TRABAJO INVESTIGATIVO DE LABOCAR

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
minvuserviu

SEREMI MARCO URIBE Y DIRECTOR (S) DEL SERVIU ACLARAN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL EX CLUB HÍPICO Y DETALLAN AVANCES DEL PLAN CIUDADES JUSTAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250