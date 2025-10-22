Punta Arenas,
22 de octubre de 2025

CORPORACIÓN ESTADIO FISCAL MEMORIA REGIONAL: INVITA A PARTICIPAR DE “JORNADA DE ARTE Y MEMORIA” EN EL ALBERGUE DEL IND MAGALLANES

​Jueves 23 de octubre, 18:30 horas, Uruguay #1310, esq. Enrique Abello

​La iniciativa conjunta entre la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional, y la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, es abierta a la comunidad, aunque insta especialmente a artistas y educadores a participar con el objetivo de dialogar en torno al arte como dispositivo de preservación de la memoria.

Este jueves 23 de octubre, a las 18:30 horas, se realizará la segunda Jornada de Arte y Memoria, que organiza la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional junto a la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos. La jornada se llevará a cabo en dependencias del Albergue del IND Magallanes –calle Uruguay #1310, esq. Enrique Abello, en donde se espera congregar a artistas, docentes, estudiantes y comunidad en general, para dialogar juntos en torno a Educación y Memoria a través de actividades artísticas y culturales.  

Luis Navarro Almonacid, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes comentó: “Desde la Seremi de las Culturas, estamos profundamente convencidos de que el arte y la cultura son dispositivos poderosos para mantener viva la memoria y fortalecer nuestro compromiso irrestricto con los Derechos Humanos. Al reflexionar sobre cómo la educación y las expresiones artísticas transmiten y evocan la historia, no sólo honramos el pasado, sino que también asumimos la responsabilidad de construir un futuro con mayor conciencia y justicia".

La segunda Jornada de Arte y Memoria contará con una recepción a las 18.30 hrs., donde se ofrecerá un servicio de Coffee para compartir, para luego conocer distintas experiencias artísticas vinculadas o surgidas en espacios de resistencia, como por ejemplo la composición de piezas musicales en campos de prisión política. Finalmente, se busca entablar un diálogo reflexivo con las y los asistentes e incluso crear o gatillar futuras creaciones artísticas que releven la memoria histórica, personal o colectiva, ligada al territorio.





LA “TÍA RICA” INVITA A PARTICIPAR DE UN NUEVO REMATE DE JOYAS Y OBJETOS VARIOS

PUNTA ARENAS LOGRA EL 100% DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED

​La ciudad completó el recambio de más de 9.600 luminarias mejorando la seguridad, el ahorro energético y el cuidado del medioambiente.

​La ciudad completó el recambio de más de 9.600 luminarias mejorando la seguridad, el ahorro energético y el cuidado del medioambiente.

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS COMPLETA SUBVENCIÓN DE $160 MILLONES A BOMBEROS

ENCUENTRO EN MAGALLANES REFUERZA COLABORACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO

EL DEPORTE COMO MOTOR DE UNIÓN Y BIENESTAR: PRIMER ENCUENTRO ESCOLAR DE CROSS-TRAINING REÚNE A JÓVENES DE TODA LA COMUNA

ADULTOS MAYORES DISFRUTARON JORNADA SALUDABLE Y RECREATIVA EN PUNTA ARENAS

