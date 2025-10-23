Punta Arenas,
23 de octubre de 2025

SIETE RECINTOS DARÁN VIDA EN LA REGIÓN A UNA NUEVA VERSIÓN DE NOCHE DE MUSEOS

El detalle de la programación está disponible en el sitio https://www.nochedemuseos.cl/ ​ ​

Un total de siete recintos museales ubicados en tres de las cuatro provincias de la región han adherido con interesantes actividades a una nueva edición de Noche de Museos, que se realizará este viernes 24 de octubre en todo el país. El objetivo es vivir una noche que se ilumine con cultura para que miles de personas recorran las ciudades de norte a sur del país en una experiencia gratuita e inolvidable.
 
El director regional del Serpat, Pablo Quercia, expresó su agradecimiento a las entidades participantes "pues están representadas casi todas las provincias del territorio regional. En Punta Arenas han inscrito actividades La Guarida Motos, Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas, Museo del Recuerdo (UMAG) y Pabellón Gabriela Mistral del Liceo Polivalente Sara Braun. También se han sumado el Museo
Territorial Yagan Usi del Serpat en Puerto Williams, Museo Histórico Municipal de Puerto Natales y Museo Villa Cerro Castillo en Torres del Paine".

El detalle de la programación está disponible en el sitio https://www.nochedemuseos.cl/ 


SEREMI MARCO URIBE Y DIRECTOR (S) DEL SERVIU ACLARAN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL EX CLUB HÍPICO Y DETALLAN AVANCES DEL PLAN CIUDADES JUSTAS

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 4,2 KILOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA Y DETIENE A UN SUJETO POR TRÁFICO DE DROGAS

​En el procedimiento fue detenido un hombre de nacionalidad colombiana, de 22 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CAPITÁN JUAN LADRILLERO OBTUVIERON OCTAVO LUGAR EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ROBÓTICA

GOBIERNO REGIONAL CELEBRA DÍA DE LA REGIÓN CON DISTINCIÓN A CIUDADANO ILUSTRE GERMÁN GENSKOWSKI Y VOTACIÓN POR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA WILLIAMS

NOCHE DE TALENTO REGIONAL: ELI MOYA, MOUSAI COLECTIVA Y HARÜWEN BRILLAN EN EL MES DE LA MÚSICA

