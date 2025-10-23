SIETE RECINTOS DARÁN VIDA EN LA REGIÓN A UNA NUEVA VERSIÓN DE NOCHE DE MUSEOS

Un total de siete recintos museales ubicados en tres de las cuatro provincias de la región han adherido con interesantes actividades a una nueva edición de Noche de Museos, que se realizará este viernes 24 de octubre en todo el país. El objetivo es vivir una noche que se ilumine con cultura para que miles de personas recorran las ciudades de norte a sur del país en una experiencia gratuita e inolvidable.

El director regional del Serpat, Pablo Quercia, expresó su agradecimiento a las entidades participantes "pues están representadas casi todas las provincias del territorio regional. En Punta Arenas han inscrito actividades La Guarida Motos, Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas, Museo del Recuerdo (UMAG) y Pabellón Gabriela Mistral del Liceo Polivalente Sara Braun. También se han sumado el Museo

Territorial Yagan Usi del Serpat en Puerto Williams, Museo Histórico Municipal de Puerto Natales y Museo Villa Cerro Castillo en Torres del Paine".





El detalle de la programación está disponible en el sitio https://www.nochedemuseos.cl/

