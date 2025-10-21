MAGALLANES CELEBRA LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y COOPERATIVAS 2025

​La Semana de las Mipymes y Cooperativas comenzó en Magallanes con un despliegue de actividades que buscan fortalecer el trabajo asociativo y destacar el rol que cumplen las micro, pequeñas y medianas empresas, junto a las cooperativas, en el desarrollo regional.



La seremi de Economía, Fomento y Turismo, Marlene España, destacó que en la región “ya hemos comenzado de forma anticipada junto a diversos servicios públicos con charlas enfocadas en el cooperativismo y la asociatividad”. Agregó que “el objetivo es fortalecer este modelo de gestión entregando herramientas que no provienen únicamente del Estado, sino también desde la colaboración entre instituciones y organismos que impulsan el desarrollo económico regional”.



Desde Sercotec, su directora regional Natasha Alarcón señaló que “tenemos preparadas dos actividades muy importantes: la certificación de nuestros beneficiarios de programas como Crece, Capital Semilla Prende, Ruta Digital, Capital Pioneras y Almacenes de Chile, que en conjunto significan una inversión pública de 571 millones de pesos para 116 personas en la región”.



La autoridad añadió que “culminaremos la semana inaugurando la Feria Pyme Sercotec en Puerto Natales, donde más de 25 empresas regionales podrán exhibir y comercializar sus productos”.



Por su parte, la directora regional de Corfo, María José Navajas, explicó que “hemos desarrollado una serie de actividades para distintos sectores. En innovación realizamos una jornada junto a la Universidad de Magallanes sobre emprendimiento e inteligencia artificial con relatores internacionales, y en turismo el primer seminario del programa Ruta de los Parques de la Patagonia”.



En tanto, el seremi de Hacienda, Álvaro Vargas, destacó el acompañamiento del Estado a través de la Defensoría del Contribuyente: “estamos realizando seis charlas en Punta Arenas y Puerto Natales, orientadas a microemprendimientos y personas naturales, con foco en las nuevas leyes de tributación y beneficios para pymes”.



Finalmente, la seremi de Economía, Marlene España, hizo un llamado a sumarse a las actividades:



“Buscamos acompañar el crecimiento asociativo, reconocer el rol que cumplen las mipymes y cooperativas en la generación de empleo y en el dinamismo productivo de Magallanes, invitando a participar en las distintas instancias que ponen en valor el encadenamiento productivo y el aporte concreto de este sector al desarrollo de nuestra región”.



La Semana de las Mipymes y Cooperativas se desarrolla entre el 20 y el 24 de octubre, y representa no solo una celebración del emprendimiento, sino también de la colaboración y la confianza en el trabajo conjunto. Porque detrás de cada pyme y cooperativa hay personas que, con esfuerzo y creatividad, hacen crecer a Magallanes y fortalecen el desarrollo de toda la región.



