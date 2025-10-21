Punta Arenas,
21 de octubre de 2025

MAGALLANES CELEBRA LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y COOPERATIVAS 2025

Charlas, ferias y certificaciones destacan el trabajo asociativo y el rol de las empresas regionales

mipymescooperativas

​La Semana de las Mipymes y Cooperativas comenzó en Magallanes con un despliegue de actividades que buscan fortalecer el trabajo asociativo y destacar el rol que cumplen las micro, pequeñas y medianas empresas, junto a las cooperativas, en el desarrollo regional.

 
La seremi de Economía, Fomento y Turismo, Marlene España, destacó que en la región “ya hemos comenzado de forma anticipada junto a diversos servicios públicos con charlas enfocadas en el cooperativismo y la asociatividad”. Agregó que “el objetivo es fortalecer este modelo de gestión entregando herramientas que no provienen únicamente del Estado, sino también desde la colaboración entre instituciones y organismos que impulsan el desarrollo económico regional”.

 
Desde Sercotec, su directora regional Natasha Alarcón señaló que “tenemos preparadas dos actividades muy importantes: la certificación de nuestros beneficiarios de programas como Crece, Capital Semilla Prende, Ruta Digital, Capital Pioneras y Almacenes de Chile, que en conjunto significan una inversión pública de 571 millones de pesos para 116 personas en la región”.

 
La autoridad añadió que “culminaremos la semana inaugurando la Feria Pyme Sercotec en Puerto Natales, donde más de 25 empresas regionales podrán exhibir y comercializar sus productos”.

 
Por su parte, la directora regional de Corfo, María José Navajas, explicó que “hemos desarrollado una serie de actividades para distintos sectores. En innovación realizamos una jornada junto a la Universidad de Magallanes sobre emprendimiento e inteligencia artificial con relatores internacionales, y en turismo el primer seminario del programa Ruta de los Parques de la Patagonia”.

 
En tanto, el seremi de Hacienda, Álvaro Vargas, destacó el acompañamiento del Estado a través de la Defensoría del Contribuyente: “estamos realizando seis charlas en Punta Arenas y Puerto Natales, orientadas a microemprendimientos y personas naturales, con foco en las nuevas leyes de tributación y beneficios para pymes”.

 
Finalmente, la seremi de Economía, Marlene España, hizo un llamado a sumarse a las actividades:

 
“Buscamos acompañar el crecimiento asociativo, reconocer el rol que cumplen las mipymes y cooperativas en la generación de empleo y en el dinamismo productivo de Magallanes, invitando a participar en las distintas instancias que ponen en valor el encadenamiento productivo y el aporte concreto de este sector al desarrollo de nuestra región”.

 
La Semana de las Mipymes y Cooperativas se desarrolla entre el 20 y el 24 de octubre, y representa no solo una celebración del emprendimiento, sino también de la colaboración y la confianza en el trabajo conjunto. Porque detrás de cada pyme y cooperativa hay personas que, con esfuerzo y creatividad, hacen crecer a Magallanes y fortalecen el desarrollo de toda la región.


ELI MOYA

NOCHE DE TALENTO REGIONAL: ELI MOYA, MOUSAI COLECTIVA Y HARÜWEN BRILLAN EN EL MES DE LA MÚSICA

FINALIZA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE O'HIGGINS

Leer Más

​Con estas 31 nuevas luminarias, la ciudad alcanza un total de 22 kilómetros de nueva red lumínica peatonal y más de 15 calles intervenidas.

Luis Valentin Ferrada BASE

SCAR-HASS 2025: CHILE FUE PUNTO DE ENCUENTRO GLOBAL SOBRE LA ANTÁRTICA EN TIEMPOS DE CAMBIO DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES

Noticias
Destacadas
autormural

SERPAT PRESENTA MURAL Y RENOVACIÓN DE MOBILIARIO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 47

sleppisos

SLEP MAGALLANES INVIRTIÓ $ 93 MILLONES EN NUEVOS PISOS PARA EL LICEO SARA BRAUN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

articles-93388_foto_portada

TRIBUNAL DE VALDIVIA DECLARA ADMISIBLE QUERELLA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD OCURRIDOS DURANTE EL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE GOSSENS

