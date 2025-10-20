GERMAYNE VELA DESTACÓ EL TRABAJO DE COMUNIDADES PORTAL PARA FORTALECER EL VÍNCULO ENTRE COMUNIDADES Y ÁREAS PROTEGIDAS

En el programa “Cuidemos nuestros parques” de Polar Comunicaciones, la coordinadora regional de Comunidades Portal para Los Lagos, Aysén y Magallanes, Germayne Vela Ruiz, entregó detalles sobre la Estrategia de Comunidades Portal, una iniciativa que busca fortalecer la relación entre las comunidades locales y las áreas protegidas, tanto terrestres como marinas.

Vela explicó que Comunidades Portal es una inédita alianza suprarregional que convoca a 26 municipios, 3 gobiernos regionales, servicios públicos y apoyo técnico, con el objetivo de “contribuir a fortalecer el vínculo —a través de una relación mutuamente beneficiosa— entre comunidades locales y sus áreas protegidas”. En la Región de Magallanes, indicó, se trabaja con las diez municipalidades, implementando desde 2022 diversas acciones destinadas a mejorar la interacción de las comunidades con sus entornos naturales.

La coordinadora destacó que el término “Comunidades Portal” alude a aquellas comunidades “vinculadas física o culturalmente a áreas protegidas, que pueden beneficiarse de ellas y ser aliadas clave en su conservación”.

Durante la entrevista, también se refirió al 5º Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal, instancia que reúne a comunidades, autoridades, academia y sociedad civil. Según explicó, este espacio “busca avanzar en los compromisos de Chile de proteger el 30% de su territorio al 2030 y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo acciones concretas en alianza con quienes habitan o se vinculan a las áreas protegidas”.

La conversación resaltó la importancia de generar una mirada colaborativa y territorial para enfrentar los desafíos de conservación y desarrollo sostenible, reforzando el rol de las comunidades como protagonistas en la gestión de su patrimonio natural y cultural.



