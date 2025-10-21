Punta Arenas,
21 de octubre de 2025

SERPAT PRESENTA MURAL Y RENOVACIÓN DE MOBILIARIO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 47

​Hace unos días se inauguró el mural que recorre el muro principal de la Biblioteca Pública 47 del Serpat en Punta Arenas. La obra fue realizada de manera gratuita por el artista visual Tomás Saavedra, quien es vecino del sector.

autormural
Al ver las reparaciones que el Serpat realizaba en el muro ubicado en el frontis del inmueble, Tomás Saavedra se acercó como habitante del barrio para ofrecer su aporte. Al dar los toques finales de su obra hace unos días, explicó que "realicé el mural en el frontis de la biblioteca para recuperar un espacio que estaba medio abandonado. Fue un trabajo súper lindo de realizar, en el que quise plasmar las distintas edades de las personas y cómo en cualquiera de ellas se puede leer, así como el clima variable que se da en esta zona". El artista invitó a la comunidad a acercarse a la biblioteca a disfrutar de todas las mejoras impulsadas por el Serpat, así como a conocer su trabajo en la cuenta de Instagram @tio.toms 

Al visitar la obra, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, expresó su agradecimiento al artista por su iniciativa y aporte, así como al equipo que se desempeña en la Biblioteca Pública 47 que pertenece a dicho servicio: "Estamos muy contentos con todas las renovaciones que hemos logrado implementar recientemente en este espacio tan querido por la comunidad. Hemos actualizado el mobiliario con uno más moderno y cómodo, acorde a las necesidades de quienes nos visitan en un esfuerzo compartido con actores del barrio, como Tomás Saavedra".

Lo anterior se suma a la apertura los días sábado de 10:00 a 14:00 horas (a partir de este mes) y la programación de diversas iniciativas en la Guaguateca, representando un importante avance en el servicio que presta el recinto a la comunidad. Una de ellas fue el cuentacuentos "Flor de cuentos" a cargo de Verena Valderas realizado el pasado viernes 10 de octubre, que contó con la presencia de la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz y congregó numeroso público infantil en una actividad lúdica de fomento lector para padres e hijos. También se encuentra disponible el Rincón Temático del mes, dedicado a la temática de Noche de Brujas o Halloween.


foto_0000000220211020155830

SERPAT INVITA A PARTICIPAR EN DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

logobn (1)