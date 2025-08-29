SERPAT INFORMA MÁS DE 2.300 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEL DÍA DEL PATRIMONIO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Este sábado 23 de agosto se celebró en todo el país el Día del Patrimonio de Niños, Niñas y Adolescentes. Organizado por el Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat), en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena contó con 36 actividades en tres de las cuatro provincias (comunas de Cabo de Hornos, Porvenir, Punta Arenas, San Gregorio y Torres del Paine) , las que recibieron 1.945 visitas en total, sumadas a otras 364 que participaron en iniciativas virtuales.





A modo de balance, el director regional del Serpat Pablo Quercia, agradeció "la disposición de la Empresa Portuaria Austral para disponer de la Sala de Pasajeros del Terminal Arturo Prat para las actividades del Servicio, así como de otras entidades que adhirieron con diversas iniciativas a esta celebración, destacando la intervención artística para recordar el paso de Gabriela Mistral por la región, en el marco de los 80 años de su obtención del Premio Nobel de Literatura".





Asimismo, relevó el despliegue territorial gracias a la realización de actividades destinadas a celebrar a niños, niñas y adolescentes a lo largo de la región. "Sabemos que es un esfuerzo adicional organizar y preparar estas iniciativas, por lo que extendemos nuestro agradecimiento a la Asociación de Investigadores Museo de Historia Natural Río Seco, Biblioteca Pública Municipal de Torres del Paine, Chuman Go!, Club de Lectura Cafecito Literario Porvenir, Comunidad Laguna Humedal Pudeto, Espacio Cultural Casa Azul del Arte, Hermandad de la Costa Nao Punta Arenas, La Guarida Motos, Municipalidad de Cabo de Hornos, Municipalidad de San Gregorio, Museo Municipal de Porvenir, Oficina Local de la Niñez en Porvenir, Pabellón Gabriela Mistral del Liceo Polivalente Sara Braun. Sociedad de Escritores de Magallanes y The British School", expresó.





En tanto, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, destacó "el entusiasmo del equipo de la Dirección Regional del Serpat, que impulsó variadas y entretenidas actividades. Pero lo más importante es que niñeces y adolescentes disfrutaron y compartieron en torno al patrimonio. Estuvieron en el centro de esta celebración, a la que también se sumó la familia ".





En Puerto Williams, el equipo del Museo Territorial Yagan Usi Martín González Calderón del Serpat realizó actividades que convocaron a más de 200 personas. El Taller de Arte de la Tierra, enfocado en la primera primera infancia; el Circuito de Funciones Lambe Lambe, para explorar el patrimonio de nuestra región con los recorridos "Y...si viajamos?" y "La huella de Don Milo"; y el Taller "Crea tu objeto patrimonial", que motivó a las niñeces a ser parte de la historia del museo elaborando una creación para la exhibición temporal.





En tanto, las iniciativas organizadas por el Serpat en Punta Arenas fueron: Concurso BiblioCosplay (Biblioteca Pública N°47), Taller de Volantines (Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas de Magallanes) y Cuentacuentos "A bordo del Lonsdale" y Monumenteando en papel ( Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales en colaboración con la escritora Rosa María Solar y la Corporación de Rescate del Patrimonio Marítimo) . Por su parte, el Museo Regional de Magallanes ofreció un completo programa con las actividades: Ciencia y Arte con Don Milo y Don Pingü; Exposición itinerante 'El Arte Viaja por Magallanes'; Patrimonio a la Mano: Laboratorio de digitalización e impresión 3D; Recorrido en 3D por el Museo; Restaurando para el futuro; Zona de Artistas: Crea tu obra de arte; Zona de juegos: Luche Patrimonial y Zona de Puzzles 'El Arte Viaja por Magallanes'. A lo anterior, se sumaron los recorridos virtuales del Programa Red Digital de Espacios Patrimoniales BiblioRedes: Museo Territorial Yagan Usi - Martín González Calderón de Puerto Williams, Centro de visitantes Parque Nacional Patagonia y Museo Regional de Magallanes.





A nivel nacional, se registraron 306.496 visitas a un millar de actividades gratuitas en más de 214 comunas, gracias al esfuerzo conjunto de 735 organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

