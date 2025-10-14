TRAS 22 AÑOS, SERNAMEG MAGALLANES DEJA MAIPÚ Y SE INSTALA EN MODERNAS DEPENDENCIAS EN AVENIDA REPÚBLICA #438

En conversación con Polar Comunicaciones, la Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes, Pamela Leiva Burgos, informó esta mañana en el programa “Buenos Días Región”, que el servicio inició una nueva etapa institucional tras trasladarse a nuevas dependencias ubicadas en Avenida República 438, Punta Arenas, dejando atrás más de dos décadas en su histórica sede de calle Maipú N°938.

El cambio, concretado este lunes 13 de octubre, responde —según explicó Leiva— a la necesidad de contar con un espacio que brinde mejores condiciones para el trabajo de los equipos profesionales y, al mismo tiempo, permita ofrecer una atención más cómoda, accesible y eficiente a las usuarias del servicio.

Desde la dirección regional informaron además que durante el proceso de traslado la atención al público no se verá interrumpida, manteniéndose en funcionamiento los programas y la oficina OIRS con total normalidad.

Mientras se regularizan los números telefónicos habituales, las consultas y dudas pueden realizarse al +56 9 7498 3994, número habilitado de manera transitoria para el contacto con la oficina de SernamEG en Punta Arenas.





​

