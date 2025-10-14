Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

14 de octubre de 2025

TRAS 22 AÑOS, SERNAMEG MAGALLANES DEJA MAIPÚ Y SE INSTALA EN MODERNAS DEPENDENCIAS EN AVENIDA REPÚBLICA #438

Buenos días región.

dirsernameg

En conversación con Polar Comunicaciones, la Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes, Pamela Leiva Burgos, informó esta mañana en el programa “Buenos Días Región”, que el servicio inició una nueva etapa institucional tras trasladarse a nuevas dependencias ubicadas en Avenida República 438, Punta Arenas, dejando atrás más de dos décadas en su histórica sede de calle Maipú N°938.

El cambio, concretado este lunes 13 de octubre, responde —según explicó Leiva— a la necesidad de contar con un espacio que brinde mejores condiciones para el trabajo de los equipos profesionales y, al mismo tiempo, permita ofrecer una atención más cómoda, accesible y eficiente a las usuarias del servicio.

Desde la dirección regional informaron además que durante el proceso de traslado la atención al público no se verá interrumpida, manteniéndose en funcionamiento los programas y la oficina OIRS con total normalidad.

Mientras se regularizan los números telefónicos habituales, las consultas y dudas pueden realizarse al +56 9 7498 3994, número habilitado de manera transitoria para el contacto con la oficina de SernamEG en Punta Arenas.



dirsernameg

TRAS 22 AÑOS, SERNAMEG MAGALLANES DEJA MAIPÚ Y SE INSTALA EN MODERNAS DEPENDENCIAS EN AVENIDA REPÚBLICA #438

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU INVERTIRÁ DOS MIL MILLONES EN LA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY

Leer Más

​El proyecto contempla obras en accesibilidad universal, iluminación y cierre perimetral, para recuperar este emblemático espacio público de Punta Arenas.

​El proyecto contempla obras en accesibilidad universal, iluminación y cierre perimetral, para recuperar este emblemático espacio público de Punta Arenas.

maría behety cerro a playa
nuestrospodcast
FOTO COMPLEJO PENITENCIARIO PUNTA ARENAS

MESA PENITENCIARIA AVANZA EN EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE PERSONAS EN RECLUSIÓN

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
FOTO COMPLEJO PENITENCIARIO PUNTA ARENAS

MESA PENITENCIARIA AVANZA EN EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE PERSONAS EN RECLUSIÓN

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
magallanesareasprotegidas

10 FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS Y CONAF MAGALLANES SE GRADÚAN EN “GESTIÓN LOCAL PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 2025”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
1000375211

EXITOSA JORNADA DE EDUCACIÓN A NIÑOS SE VIVIÓ EN DOROTEA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas